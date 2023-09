Citroën annonce que ses futures voitures électriques seront (presque) aussi abordables que les Dacia

C'est en ayant Dacia dans son viseur que Citroën prévoit de faire rebondir ses ventes grâce à son prochain modèle électrique, une voiture électrique à bas coût.

On parle sans arrêt de la prochaine Tesla à 25 000 euros. Mais si l’un de nos constructeurs nationaux pouvait déjà se mettre à faire un véhicule aussi compétitif, on serait très content. Il est vrai qu’à regarder les catalogues de voitures proposés actuellement, l’offre de modèles électrique à bas coûts n’est pas franchement fournie.

Chez Renault, la Mégane E-Tech débute hors bonus à 38 000 euros, tandis que la Peugeot e-308 est carrément au-dessus à 43 900 euros. Alors oui, il y a bien des véhicules plus petits, mais les Renault Zoe et Peugeot e-208 s’affichent respectivement à 35 100 euros et 34 800 euros. Pas donnés !

Ne soyons pas si de mauvaise foi que ça, la Renault Twingo électrique débute à 25 250 euros. Et puis sinon, pour rester dans la galaxie Renault, il y a la Dacia Spring, à peine au-dessus des 20 000 euros (20 800 euros), dont les ventes sont au beau fixe.

Est-ce que l’offre électrique à bas prix est limitée ? Oui. Est-ce qu’il y a de la place pour un autre acteur national ? Bien entendu. Et Citroën compte s’engouffrer dans cette brèche pour redonner des couleurs à ses Chevrons.

Se rapprocher de Dacia…

Pour l’heure, l’offre électrique de Citroën n’est pas la plus compétitive, avec une entrée dans la gamme électrique avec la C4 à plus de 35 000 euros. Un comble pour un constructeur qui propose le quadricycle AMI dont les ventes cartonnent véritablement, mais ne rentrent pas dans les statistiques. Quadricycle oblige.

Mais comme rapporté par nos confrères du Parisien, c’est bien avec une voiture à prix compétitif que Citroën compte se refaire une santé. Plus précisément une voiture à moins de 25 000 euros. Car c’est bien à partir de cette frontière psychologique que le marché pêche par son manque d’offre. Mais qui dit prix bas ne dit pas forcément « low cost ». D’ailleurs depuis quelques années Citroën défend le concept de voiture « essentielle », ce qui n’est finalement pas si éloigné que ça.

Mais qu’il le veuille ou non, le constructeur se rapproche en termes de prix de Dacia dont il s’est toujours défendu d’être le concurrent. Il faut dire que Dacia a bien augmenté ses tarifs en quelques années. Comme rapporté par le magazine Challenges, l’écart de prix entre les deux marques serait de 13 %, alors qu’il était de 25 % il y a quatre ans.

… et griller la priorité à Tesla !

Et puis l’idée, en plus du prix compétitif, serait d’être le premier ou presque à se positionner sur un créneau qui va, à coup sûr, progresser dans les années à venir. Quitte à griller la priorité à de gros acteurs qui font des effets d’annonce depuis déjà un certain temps. On parle évidemment de Tesla dont on sait qu’Elon Musk travaille activement à une voiture à 25 000 dollars, celle que l’on surnomme déjà la Tesla Model 2. On peut également citer les futures Renault R5 électrique et Volkswagen ID.2.

En étant le premier à arriver sur le marché de la voiture à moins de 25 000 euros, et sans doute même moins une fois le bonus écologique et la prime à la casse déduits, Citroën pourrait en effet prendre une longueur d’avance sur le segment de la citadine polyvalente (segment B) électrique. Et la bonne nouvelle, c’est que cette Citroën électrique pas chère arrivera très vite chez nous puisqu’elle sera présentée dans un mois. Le 17 octobre plus précisément.

La Citroën ëC3 dans les starting-blocks

Mais alors qu’est-ce qui nous attend dans un mois ? Il s’agira de la nouvelle ëC3, donc l’équivalent d’une Citroën C3 mais cette fois-ci 100 % électrique. À peine plus chère que la Dacia Spring, elle sera également bien plus spacieuse avec une longueur de 4 mètres (3,75 mètres pour la Spring).

On ne sait pas encore grand chose de cette nouvelle venue, si ce n’est qu’elle sera produite dans la même usine de Trnava que la Peugeot e-208, en Slovaquie. Une production en Europe et un développement qui s’est fait à l’international, car le modèle reprendra la même plateforme que certains modèles véritablement low cost eux, comme la C3 électrique indienne.

Rendez-vous le 17 octobre donc pour découvrir celle qui pourrait rapidement se faire une place dans le top des voitures électriques les plus vendues en France !