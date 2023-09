L’astuce de Tesla pour vendre sa future voiture électrique à un tarif défiant toute concurrence

La future voiture électrique abordable de Tesla (connue sous le nom de Model 2) fait beaucoup parler d'elle. Dernière nouvelle en date : l'entreprise aurait trouvé un astucieux moyen pour produire sa voiture électrique à bas coût afin de la vendre à 25 000 dollars.

La future Tesla Model 2 fait couler beaucoup d’encre. Il est d’ailleurs possible qu’elle ne s’appelle pas comme cela. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle sera la voiture électrique la plus abordable jamais conçue par Tesla. Et pour y arriver, on sait que la firme d’Elon Musk redouble d’ingéniosité, avec une révolution majeure dans les phases de production, comme l’avait expliqué notre collègue de Numerama.

Mais, pour pouvoir vendre une voiture électrique à 25 000 dollars, comme l’avait promis Elon Musk, il faut révolutionner de nombreuses étapes. Et selon Reuters qui cite différentes sources anonymes autour du projet, Tesla aurait trouvé un moyen puissant de réduire les coûts et le délai de développement d’une voiture électrique.

Gigacast 2.0 : l’outil révolutionnaire de Tesla

L’outil magique : le Gigacast, mais en version 2.0. Si vous ne connaissez pas le principe de gigacast, il s’agit d’un outil industriel très novateur, la Giga Press, utilisée par Tesla avec la Model Y produite à Berlin et à Austin. C’est une énorme presse hydraulique d’une puissance de 6 000 à 9 000 tonnes permettant de créer d’énormes pièces métalliques.

Ainsi, le plancher de la Tesla Model Y produite aux États-Unis et en Allemagne est constituée de deux immenses pièces (trois en comptant la batterie) contre plus de 171 pour la version classique qui n’utilise pas la Giga Press !

Mais Tesla voudrait a priori aller encore plus loin, et utiliser une Giga Press pour créer le châssis de la voiture en une seule pièce au lieu de deux, ce qui permettrait de passer de 400 à 1 seule pièce ! Ce qui impliquerait alors d’utiliser une presse encore plus puissante. Il est question d’une force de plus de 16 000 tonnes ! L’objectif : réduire encore plus le coût de production des voitures électriques, mais pas que.

Produire le châssis d’une voiture électrique en une seule pièce permettrait de réduire le poids (et donc d’augmenter l’autonomie) et réduire également les coûts, tout en augmentant la résistance de la structure en cas d’accident.

Mais ce n’est pas tout : le Gigacast 2.0 permettrait aussi de réduire les délais de conception d’une nouvelle voiture, puisqu’il est question de 18 à 24 mois, contre trois à quatre ans pour les concurrents. À titre de comparaison, la Volkswagen ID.3 a été développée en 54 mois, et Volkswagen vise un temps de développement de 36 mois dans les années à venir.

Tesla Model 2 : attention à la concurrence

Avec cette nouvelle technique, Tesla pourrait bel et bien révolutionner l’industrie automobile et commercialiser la future Model 2 à un prix défiant toute concurrence. Comme ce que fait déjà en partie l’entreprise avec ses Model 3 et Model Y. Il se murmure que la prochaine Tesla Model 2 serait produite dans les prochains mois, soit en Inde, soit au Mexique. Et en France, aura-t-on le droit à une usine de production aussi ?

Les prochains mois s’annoncent être très intéressants, puisque de nombreux constructeurs ont prévu de commercialiser une voiture électrique autour de 25 000 euros. On peut citer Volkswagen avec sa future ID.2, Renault avec la future R5 électrique ou encore Citroën avec la ë-C3.

Réussir à vendre une voiture électrique à moins de 25 000 euros n’est pas très difficile, comme le prouve Dacia avec la Spring. Mais réussir à rentabiliser le modèle est bien plus délicat, encore une fois comme le montre Dacia, qui gagne de l’argent avec sa gamme thermique.

Mais la bonne nouvelle, c’est que dès 2025, tous les voyants devraient être au vert pour vendre une voiture électrique à moins de 25 000 euros, avec un taux de rentabilité positif pour les constructeurs. Mais ceux qui n’utiliseront pas de gigacast pourraient bien être handicapés, que ce soit en termes de date de sortie sur le marché que de rentabilité. La bataille s’annonce épique !

