Dell rafraichit ses XPS 13 et XPS 13 2-en-1 : nouveau look et nouveaux processeurs

Dell annonce deux nouveaux ordinateurs portables XPS 13. L'un des deux est un ultra-portable hybride dont l'écran peut se détacher et qui se rapproche de la Surface Pro.

Au CES, en janvier dernier, Dell présentait le XPS 13 Plus, un ultraportable reprenant les grandes lignes du XPS 13 avec un nouveau design. Désormais, la marque annonce une évolution de son modèle phare avec une mise à jour 2022, de même que pour sa déclinaison 2-en-1 dont l’écran devient détachable.

Le XPS 13 se met à jour

Tout d’abord, Dell a réduit encore plus l’épaisseur et le poids de son XPS 13, devenant ainsi le plus compact jamais créé. Le fabricant intègre à présent les processeurs de la série U de la douzième génération d’Intel Core, les Core i5-1230U et i7-1250U. Cependant, ce nouveau XPS 13 sera moins puissant que son grand frère le Plus, ce qui explique la différence de prix.

Dell ajoute la détection de présence humaine, intègre du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, une RAM LPDDR5-5200 et du stockage PCIe 4.0. Aussi, deux nouvelles couleurs sont disponibles : « Ciel » et « Ombre ». Néanmoins, l’écran n’évolue pas et reste toujours le même, à savoir un format 13,4 pouces au ratio 16:10, avec une définition FHD+ ou UHD+.

Le nombre de connectiques se réduit puisque le port microSD ainsi que le port jack disparaissent. Un dongle USB-A vers USB-C est toujours fourni avec l’ordinateur pour le brancher sur les deux ports Thunderbolt 4 en USB-C.

La version 2-en-1 revient aussi en 2022

Dell revoit sa copie de la version 2-en-1 du XPS 13 en s’inspirant de ce que fait Microsoft avec sa Surface Pro. Grande nouveauté, l’écran est désormais détachable et ce XPS 13 peut devenir une vraie tablette tactile. Il possède un écran 3K d’une taille de 13 pouces HDR400. Les processeurs disponibles seront les mêmes que le nouveau XPS évoqué ci-dessus. Cet ultraportable peut être utilisé avec un stylet (vendu séparément), son écran étant tactile.

La 5G et l’eSIM sont présentes en option, mais on a droit également à du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Dell conçoit vraiment ce nouveau modèle comme une tablette tactile puisqu’en plus de la webcam (5 Mpx), on retrouve une véritable caméra avant de 11 Mpx qui peut enregistrer en 4K. Les ports disponibles sont les mêmes que sur le XPS 13 2022, à savoir deux ports Thunderbolt 4.

Le Dell XPS 13 2022 est déjà disponible aux États-Unis à partir de 999 dollars, alors que la version 2-en-1 arrivera plus tard cet été, sans que l’on connaisse son prix. Concernant la disponibilité de ces ordinateurs portables en France, nous n’avons pas encore d’informations.

