À l’occasion de l’IFA qui se tient actuellement à Berlin, nous avons pu faire un tour du côté de chez Dell. Si le constructeur américain n’a pas annoncé de nouveautés sur l’événement, il n’est pas venu non plus les mains vides.

Cette semaine, la ville de Berlin accueille l’IFA, le plus grand salon européen consacré aux nouvelles technologies. L’occasion pour les constructeurs de l’univers de la high-tech d’annoncer leurs nouveaux produits, mais également de faire le point sur leurs gammes.

Contrairement à Asus ou Acer, Dell n’a pas annoncé de nouveaux ordinateurs portables à l’IFA et pour cause : sa nouvelle gamme a été présentée il y a tout juste quelques semaines. C’est notamment le cas de l’une des dernières nouveautés du constructeur américain, le Dell Inspiron 14 7000.

Un Inspiron qui se voulait XPS

Comme son nom l’indique, le Dell Inspiron 14 7000 est un PC portable de la gamme Inspiron. C’est-à-dire qu’il vise avant tout l’entrée et le milieu de gamme. Pourtant, lorsqu’on le découvre au premier abord, difficile de ne pas cacher sa surprise. À quelques exceptions près — comme le design du logo sur la coque ou la couleur du clavier — il ressemble trait pour trait à un ultrabook de la gamme Dell XPS.

Il faut dire que l’Inspiron 14 7000 est le modèle le plus haut de gamme chez Inspiron, avec un premier prix à 999 euros. C’est le même prix que pour le prix d’appel de la gamme XPS, à trente euros près. Néanmoins, à ce tarif, le Dell Inspiron 14 7000 offre un écran de 14 pouces de diagonale. Il est proposé en version avec écran tactile ou non.

Pour le châssis, Dell a utilisé un alliage de magnésium assez similaire à l’aluminium proposé sur les XPS, mais plus léger. Le clavier est assez confortable pour la tape tandis que le pavé tactile réagit plutôt bien avec un champ de glisse relativement large. On regrettera néanmoins l’absence d’aimant, ce qui empêche l’ordinateur de rester complètement fermé.

Du côté des connectiques, le Dell Inspiron 14 7000 intègre une prise HDMI, une prise USB-C et un lecteur de carte microSD à gauche. À droite, on va retrouver deux prises USB 3.1 (Type-A) et une prise casque. De quoi éviter toute forme de compromis. On notera par ailleurs que Dell a repris l’une des idées de la gamme XPS avec l’intégration d’un lecteur d’empreintes digitales positionné dans la touche de mise en veille. Enfin, le Dell Inspiron 14 7000 est équipé de la dixième génération de processeur Intel Core, d’un SSD et affiche une compatibilité Wi-Fi 6.

Prix et disponibilité

Le Dell Inspiron 14 7000 sera disponible en Europe d’ici la fin du mois de septembre. Il sera proposé en plusieurs configurations avec un premier prix à 999 euros avec un processeur Intel Core i5-10210U.

Galerie photo