Toujours plus responsable, Fairphone va vendre des appareils reconditionnés

Le néerlandais Fairphone ajoute une nouvelle corde éthique à son arc : la vente de produits reconditionnés directement depuis son site officiel.

C’est par l’intermédiaire d’un bref communiqué que Fairphone nous signifie ce 29 septembre qu’il va très prochainement se lancer dans la commercialisation d’appareils reconditionnés. Prévisible, cette annonce va permettre à la marque d’ajouter une corde à son arc en matière de pratiques vertueuses sur le marché du smartphone.

La chose se fera en l’occurrence directement sur le site officiel du constructeur néerlandais, mais de manière limitée, puisque dans un premier temps seul le Fairphone 3+ (lancé en 2019) sera proposé en version reconditionnée, sous l’appellation « New Life Edition ». Ce ballon d’essai devrait logiquement conduire à la vente d’autres modèles remis à neuf par la suite.

Fairphone se met au reconditionné

« Conformément à la mission de Fairphone consistant à promouvoir la longévité des smartphones afin de réduire les déchets électroniques et préserver des ressources essentielles, les téléphones reconditionnés viendront compléter l’offre existante des appareils Fairphone », lit-on dans le communiqué partagé à la presse par la marque. Fairphone y fait mention des conclusions du dernier rapport de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), qui rappelle à juste titre « qu’un outil numérique reconditionné permet de prévenir l’extraction de matières premières et les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de leur phase de fabrication ».

De manière plus terre à terre, Fairphone nous explique que ses smartphones reconditionnés auront été remis en état sur un site français localisé à Cordon, en Haute-Savoie. La firme promet que des tests auront été conduits sur ces appareils pour garantir leur fonctionnement et qu’ils disposeront tous d’une batterie neuve « ou presque », disposant d’au moins 80% de sa capacité de charge originelle. Fairphone indique enfin que tous les appareils reconditionnés vendus sur son site (dans la limite des stocks disponibles) seront livrés avec la même garantie de deux ans que ses produits neufs.

Notons qu’en dépit de ses efforts pour proposer aux consommateurs des smartphones plus éthiques, le groupe s’autorise parfois quelques incartades malheureuses comme la commercialisation récente d’écouteurs bluetooth True Wireless. Des produits difficiles, voire impossibles, à réparer et régulièrement pointés du doigt pour leur impact sur l’environnement. Pour sa défense, la marque évoque néanmoins l’utilisation de 30% de plastiques recyclés pour ses écouteurs et la présence d’une batterie censée être à l’épreuve du temps.

