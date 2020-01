Falster 3 : Skagen lance sa nouvelle montre connectée design au CES 2020

À l'occasion du CES de Lazs Vegas, Fossil a dévoilé une nouvelle montre connectée sous la marque Skagen. La Flaster 3 intègre la puce Snapdragon 3100 et un haut-parleur pour passer des appels, écouter de la musique ou communiquer avec Google Assistant.

À l’occasion du CES de Las Vegas, Fossil, qui développe des montres connectées pour plusieurs marques, a dévoilé la nouvelle montre Falster 3 de Skagen. Une montre au design particulièrement sobre et qui embarque la puce Snapdragon 3100 de Qualcomm.

Cette nouvelle montre siglée Skagen reprend en fait les principales fonctionnalités déjà aperçues sur la Fossil Julianna HR de cinquième génération, avec notamment un haut-parleur pour répondre directement aux appels depuis son poignet, depuis un téléphone Android ou même un iPhone. Le haut-parleur permet également d’écouter de la musique, d’être notifié par des alertes sonores ou de commander directement Google Assistant à la voix depuis sa montre. La montre de Skagen profite par ailleurs de 8 Go de stockage et 1 Go de RAM.

La Skagen Falster 3 profite également des différents modes d’économie d’énergie développés par Fossil avec la possibilité d’activer un mode personnalisé pour permettre aux utilisateurs de choisir quelles optimisations faire pour préserver au mieux sa batterie. Parmi les fonctionnalités, on retrouve également une application « cardiogram » qui va analyser le rythme cardiaque et envoyer « un suivi pour détecter tout signe de diabète non diagnostiqué, d’apnée du sommeil, d’hypertension et de fibrillation auriculaire ».

Concernant le boîtier en lui-même, la Skagen Falster 3 est intégrée dans un boîtier de 42 mm avec un écran de 1,3 pouce de diagonale de 328 pixels par pouce. Skagen propose un bracelet interchangeable avec trois modèles disponibles : un en cuir brun, un en acier et un en silicone.