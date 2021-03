5G à Paris : Free veut allumer son réseau dès ce week-end

La 5G à Paris, ce n’est plus qu’une question de semaines, voire de jours. Pour Free Mobile, l’objectif est d’allumer les antennes dès ce week-end si possible.

Alors que la 5G se déploie un peu partout dans le monde, certaines villes se montrent toujours réfractaires à l’arrivée de cette nouvelle génération de réseau mobile. Paris, la capitale française, en fait partie, mais ce n’est désormais plus qu’une question de jours avant que ses habitants puissent pleinement en bénéficier.

Free Mobile veut allumer son réseau 5G rapidement

Au début du mois, Free Mobile confirmait que ce n’était plus qu’une question de jours avant que sa 5G soit disponible à Paris. Ce délai est désormais un peu plus précis.

Lors de la présentation de ses résultats annuels ce mardi 16 mars, l’opérateur a en effet précisé, par la voix de Nicolas Reynaud, directeur général de l’entreprise, avoir « signé la charte de la téléphonie mobile avec la Mairie de Paris », promettant ainsi d’ouvrir son réseau « dans les prochains jours, peut-être ce week-end ». Les abonnés du quatrième opérateur pourront donc peut-être en profiter très prochainement pour occuper leur possible confinement.

De son côté, Orange avait également signalé que la 5G serait disponible à Paris d’ici la fin du mois de mars.

Une couverture à étoffer

Nicolas Reynaud a rappelé qu’un certain nombre de sites sont déjà équipés pour diffuser de la 5G, mais que « la présence dans 100 % des arrondissements parisiens dépendra du rythme de délivrance des autorisations ». Pour des questions écologiques et économiques, les opérateurs ont en effet de nouvelles obligations de recyclage et de réutilisation de leurs infrastructures et des terminaux de leurs clients, mais aussi un devoir d’information auprès de la population sur les impacts de la 5G .

Rappelons que Free a déjà activé près de 600 sites à travers la France sur la nouvelle bande des 3,5 GHz, mais compte beaucoup sur sa bande des 700 MHz (également utilisée par la 4G) pour proposer un réseau étendu rapidement.

Si vous êtes client Free Mobile, n’oubliez pas qu’il est nécessaire d’activer l’option 5G dans les paramètres de votre compte.