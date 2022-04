Google Pay : cette icône en préparation montrerait mieux à quoi sert l’application

Aux États-Unis, Google propose une version différente de l'application Google Pay, qui dispose d'ailleurs d'une icône elle aussi distincte de celle que l'on peut voir en France. Il semblerait que Google ait décidé de modifier totalement l'icône actuellement utilisée.

Et si l’icône de Google Pay changeait totalement ? C’est ce que souhaite faire Google, qui travaille actuellement sur un logo plus pertinent pour représenter son service de paiement.

Depuis la migration de G Suite vers Workspace, Google a redessiné l’ensemble des icônes de ses applications, pour afficher une meilleure homogénéité. À cette occasion, l’icône de Google Pay était passée du « G Pay » que l’on a encore en France, à une icône représentant deux formes enchâssées, censées représenter des portefeuilles.

Google Pay, un vrai caméléon

En effet, il existe actuellement deux versions de l’application Google Pay. Seuls certains pays (les États-Unis, l’Inde et Singapour) profitent aujourd’hui de la nouvelle version de l’app de paiement sortie fin 2020. Cette nouvelle app offre bien plus de possibilités, notamment celle d’envoyer et recevoir de l’argent entre particuliers. Ainsi, l’icône actuellement utilisée pour cette version de l’application arbore le code couleur de la marque, avec le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Si la cohérence est parfaite, en revanche, la lisibilité l’est moins.

Mais Google retravaille régulièrement ses différentes icônes, comme on a pu le voir avec celle de Google Chrome. Aujourd’hui, c’est donc celle de Google Pay qui pourrait en profiter. 9to5Google a réussi à récupérer ce nouveau design. Il représente clairement une sorte de portefeuille ou de porte-cartes ouvert, facilement assimilable à l’idée de gestion des cartes de paiement.

Icône actuelle Nouvelle icône

L’icône est donc beaucoup plus claire, si ce n’est qu’elle ressemble, dans sa forme globale, à celle de Google Files. Elle n’est pas non plus sans rappeler celle de l’app Cartes d’Apple. D’ailleurs, en interne à Mountain View, elle est actuellement surnommée « wallet » (portefeuille).

Google souhaiterait développer son application, et souhaite en faire un véritable portefeuille numérique complet. Portefeuilles de cryptomonnaies, mais aussi billets d’avion, ou encore passe sanitaire pourraient y être inclus, selon la vision de Google.

