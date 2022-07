Google offre Assassin’s Creed Valhalla à tester gratuitement en cloud gaming

« Pac-Man », « Little Nightmares », « Humankind », « Assassin’s Creed », « Far Cry »... Google Stadia permet désormais d’essayer gratuitement plus de 70 jeux sur sa plateforme de cloud gaming sans avoir besoin de créer de compte.

Chose promise, chose due. Google l’avait annoncé, Stadia s’y tient. Il est désormais possible de tester de nombreux jeux en toute simplicité. Et ce, sans avoir besoin de passer à la caisse.

La plateforme de cloud gaming propose désormais de jouer en un clic à une vingtaine de titres récents de 30 à 120 minutes, de Assassin’s Creed Valhalla à Little Nightmares en passant par Outriders ou encore Grime et Humankind. Ce ne sont pas des démos, mais véritablement un temps de jeu à dépenser. Avant d’éventuellement passer à la caisse pour continuer votre partie…

Pas besoin d’un compte Stadia

Pour pouvoir jouer, il vous suffit de vous rendre sur l’application Stadia, le site de Stadia depuis votre navigateur Chrome ou Safari, si vous êtes sur un appareil Apple, ou bien en lançant le service sur votre Chromecast Ultra. Dès l’accueil, une liste de jeux proposés à l’essai gratuit s’affiche ainsi que la page complète des titres disponibles.

Choisissez votre jeu, connectez-vous avec votre compte Google existant (ou créez-en un si par hasard vous n’en aviez pas). Vous voilà avec un compte Stadia pour accéder à votre jeu et y jouer pendant la durée annoncée en cloud gaming depuis n’importe quel appareil compatible.

Au-delà de cet essai, vous pourrez choisir d’acheter le jeu ou bien de vous abonner à Stadia Pro, l’offre sur abonnement (9,99 euros/mois) qui permet de profiter des meilleures conditions de jeu ainsi que d’une large bibliothèque de titres offerts le temps de votre abonnement.

En difficulté depuis son lancement, Google espère ainsi drainer de nouveaux joueurs sur son service qui propose de jouer jusqu’en 4K HDR et audio 5.1, avec une très bonne stabilité de la connexion pour jouer. Mais Stadia a été avant tout pénalisé par la faiblesse et l’ancienneté de son catalogue initial, privé notamment d’exclusivités.

La liste des jeux à essayer gratuitement

Adam Wolfe (60 min)

Adventure Time : Les pirates de la terre de Ooo (30 min)

Ary and the secret of seasons

Assassin’s Creed Valhalla (120 min)

Ben 10 : la chasse aux pouvoirs (30 min)

Blaze et les Monster Machines : Pilotes de Moteur City (60 min)

Blue Fire (60 min)

Cake Bash (60 min)

Chasseurs de trolls protecteurs d’Arcadia (30 min)

Chicken Police – Paint it RED ! (30 min)

Chronos : Before the Ashes (30 min)

Cities : Skylines – Stadia Edition (60 min)

City Legends – The curse of the Crimson Shadow CE (60 min)

Course avec Ryan Edition Road Trip Deluxe (30 min)

Cris Tales (60 min)

Darksiders Genesis (60 min)

Darksiders II Deathinitive Edition (60 min)

Darksiders III (30 min)

Deathrun TV (30 min)

Deliver us the Moon (30 min)

Destroy all humans ! (30 min)

Dragon Quest XI S (120 min)

DreamWorks Dragons : Drawn of New Riders (30 min)

DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky (30 min)

El Hijo – A Wild West Tale (30 min)

Escouade de sauvetage de Ryan (30 min)

Far Cry 6 (120 min)

Far Cry Primal (60 min)

Fast & Furious : Spy Racers L’ascension de SH1FT3R (30 min)

Get Packed : Fully Loaded (60 min)

Gigantosaurus le jeu (30 min)

Golf with your friends (30 min)

Grime (120 min)

Humankind (120 min)

Jotun : édition Valhalla (30 min)

L’Age de glace – La folle aventure de Scrat (30 min)

La Famille Addams : Panique au manoir (30 min)

La Pat’Patrouille : La ville Aventure t’appelle (30 min)

Lake (90 min)

Little Big Workshop (30 min)

Little Nightmares Complet Edition (30 min)

Lost Words : Beyond the page (30 min)

Lumote : The Mastermote Chronicles (30 min)

Mon amie Peppa Pig (30 min)

Monster Jam Steel Titans 2 (30 min)

MotoGP 21 (60 min)

Murder by Numbers (60 min)

My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-Poney (30 min)

One Hand Clapping (30 min)

Outriders (45 min)

Overcooked ! All you can eat (30 min)

Pac-Man Mega Tunnel Battle (30 min)

PAW Patrol mighty pups save Adventure Bay (30 min)

PHOGS ! (60 min)

Pyjamasques : héros de la nuit (30 min)

Risk of Rain 2 (60 min)

Rock of Ages 3 : make & break (30 min)

Spiritfarer : édition Farewell (30 min)

Spitlings (30 min)

SpongeBobSquarePants : battle for Bikini Bottom Rehydrated (30 min)

SteamWorld Dig 2 (30 min)

Sundered : édition Surnaturelle (30 min)

Super Animal Royale (60 min)

The Darkside Detective (60 min)

The Darkside Detective : a fumble in the dark (60 min)

The Falconeer (60 min)

The Jackbox Party Pack 8 (30 min)

Through the darkest of times (30 min)

Tohu (30 min)

Transformers : Battlegrounds – Edition complète (30 min)

World War Z : Aftermath (60 min)

Wreckfest (30 min)

Ys IX : Monstrum Nox (120 min)

Ces jeux proposent une durée limitée pour jouer, quelle que soit votre progression. D’autres titres comme Chorus, Immortals Fenyx Rising, Resident Evil Village sont également disponibles pour tous les joueurs, mais dans des versions démos.

