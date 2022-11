Xiaomi 12T Pro vs Google Pixel 7 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Le Xiaomi 12T Pro et le Google Pixel 7 Pro sont deux smartphones haut de gamme, mais leurs prix officiels ont 100 euros d'écart. Si votre cœur vacille entre ces deux choix, voici un comparatif conçu pour vous aider à choisir le meilleur téléphone pour vous.

Les smartphones haut de gamme ne coûtent pas forcément 1000 euros ou plus. Certains modèles très intéressants s’arrêtent juste avant cette barre symbolique à quatre chiffres. C’est notamment le cas des Xiaomi 12T Pro et Google Pixel 7 Pro. Les deux ont de bien belles promesses et partagent le même segment de prix, mais pas du tout le même ADN. Nous avons voulu les comparer pour vous aider à savoir lequel est le meilleur smartphone pour vous. C’est parti pour un versus.

Fiches techniques des Xiaomi 12T Pro et Google Pixel 7 Pro

Modèle Xiaomi 12T Pro Google Pixel 7 Pro Version de l'OS Android 12 Android 13 Interface constructeur MIUI Android Stock Taille d'écran 6.67 pouces 6.7 pouces Définition 2712 x 1220 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 446 ppp 512 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Tensor G2 Puce Graphique (GPU) Adreno 730 ARM Mali G710 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 20 Mpx 10.8 Mpx Enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5.2 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5000 mAh 5000 mAh DAS 0.997 N/C Dimensions 75,9 x 163,1 x 8,6 mm 76,6 x 162,9 x 8,9 mm Poids 205 grammes 212 grammes Couleurs Noir, Argent, Bleu Noir, Blanc, Gris Indice de réparabilité ? 7,6/10 7,1/10 Prix 784 € 899 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Qui a le design le plus robuste ?

Au niveau du design, aucun des deux smartphones n’est particulièrement aventurier. Le Xiaomi 12T Pro reprend en bonne partie les lignes esthétiques du Xiaomi 12 avec juste un module photo rectangulaire légèrement remanié au dos. De son côté, le Google Pixel 7 Pro est très similaire au Pixel 6 Pro de 2021, mais lui aussi apporte des modifications sur le bloc photo. Celui-ci le traverse toujours en largeur, mais troque le verre pour l’aluminium.

Xiaomi 12T Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Google Pixel 7 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Quel que soit votre choix, vous profiterez d’un smartphone aux finitions soignées et d’un appareil agréable en main. On ne s’attardera pas sur les faces avant très ressemblantes (poinçon centré de part et d’autre) ni sur les dimensions qui ne varient que de quelques dixièmes de millimètres ici et là. Non, au-delà du simple look où les deux smartphones n’ont évidemment pas le même style, il y a des détails à connaître pour faire un choix éclairé.

Deux détails pour être plus précis : le poids et la résistance.

Le poids : avec 205 grammes, le Xiaomi 12T Pro commence à peser lourd, mais on reste encore sur quelque chose d’assez classique. Toutefois, si cette masse vous inquiète pour le confort à long terme, alors le Google Pixel 7 Pro vous fera encore plus peur avec ses 212 grammes sur la balance qui se feront plus ressentir.

avec 205 grammes, le Xiaomi 12T Pro commence à peser lourd, mais on reste encore sur quelque chose d’assez classique. Toutefois, si cette masse vous inquiète pour le confort à long terme, alors le Google Pixel 7 Pro vous fera encore plus peur avec ses 212 grammes sur la balance qui se feront plus ressentir. La résistance : le Google Pixel 7 Pro affiche un indice IP68 pour garantir sa résistance à l’eau et est protégé par du verre Gorilla Glass Victus (le plus robuste) à l’avant et à l’arrière. Lancé 100 euros moins cher, le Xiaomi 12T Pro n’a aucune certification IP et compose avec un verre Gorilla Glass 5.

Écran

6,67 pouces pour le Xiaomi 12T Pro, 6,7 pouces pour le Google Pixel 7 Pro. Vous l’aurez compris, ce n’est pas sur la diagonale d’écran que le choix entre ces deux smartphones peut se faire, la différence est minime. En outre, on a de l’Oled dans les deux camps ainsi qu’un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz tandis que la définition est un peu meilleure du côté de chez Google.

Xiaomi 12T Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’écran du Google Pixel 7 Pro (à droite) est très lumineux // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les deux dalles sont extrêmement lumineuses, mais il faut souligner que la justesse des couleurs est meilleure chez Xiaomi. Retenez toutefois que nous pinaillons à ce stade tant les deux smartphones sont vraiment très bons pour afficher des contenus flattant la rétine.

Logiciel

Le Google Pixel 7 Pro est déjà sous Android 13 en plus d’être promis à un suivi logiciel long et régulier, ce qui fait toujours plaisir. En outre, l’interface Pixel Experience se démarque par ses fonctions intelligentes et ses options de personnalisation nombreuses et bienvenues — Material You est toujours aussi agréable. Attention toutefois aux quelques incohérences qui émaillent la navigation tandis que des craintes subsistent après les très nombreux bugs rencontrés sur les modèles de l’année dernière. On saluera cependant la volonté bien marquée de proposer une interface pratique et accessible.

En face, le Xiaomi 12T Pro s’appuie sur MIUI 13 avec une base Android 12. Le smartphone, fidèle aux habitudes de son constructeur, propose une expérience très éloignée ce qui se fait habituellement sur Android. On apprécie donc la pléthore d’options en tous genres proposée, mais de grosses frustrations continuent d’agacer telles que les nombreuses applications tierces préinstallées, le soi-disant antivirus qui se déclenche à chaque téléchargement d’app ou encore le caractère fouillis des paramètres. Par ailleurs, pas de Material You à l’horizon, c’est plutôt dommage. MIUI a encore quelques ajustements à faire pour être facile à prendre en main.

Photo

Sur le terrain de la photo, le combat est intéressant sur le papier. Le Xiaomi 12T Pro mise gros en étant l’un des premiers du marché à utiliser un capteur de 200 mégapixels. En face, le Pixel 7 Pro se veut l’héritier d’un savoir-faire à la sauce Google souvent acclamé. Qui gagne ?

Xiaomi 12T Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Les trois objectifs du Google Pixel 7 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Xiaomi 12T Pro propose de belles photos, mais il est légèrement en retrait sur la gestion de la dynamique tandis que le traitement des couleurs trahit un goût prononcé pour les tons saturés. Hélas, l’artifice est parfois mal dosé et on se retrouve vite déstabilisé par une pelouse verte fluo.

Le Google Pixel 7 Pro s’en sort globalement un peu mieux sur la photo — DXOMARK l’a même encensé. Sans être parfait sur tous les points, il propose un rendu des couleurs plus satisfaisant — et un brin saturé — et une dynamique bien appréhendée malgré quelques rares aléas.

Quelques photos prises avec le Xiaomi 12T Pro :

L’herbe n’était en aucun cas aussi flashy que sur le rendu photo // Source : Frandroid

Quelques photos prises avec le Google Pixel 7 Pro :

En faible luminosité, le match est intéressant entre les deux modes nuit. Si celui du Xiaomi 12T Pro est vraiment efficace pour éclairer les scènes plongées dans l’obscurité, il reste assez classique. Celui du Google Pixel 7 Pro va un peu plus loin en offrant un niveau de détails impressionnant même en zoomant et en restituant les couleurs avec une grande fidélité. En contrepartie, il souffre d’un comportement inégal en fonction des situations.

Photos de nuit avec le Xiaomi 12T Pro :

Photos de nuit avec le Google Pixel 7 Pro :

Il n’y a pas réellement besoin de s’attarder sur l’ultra grand-angle, qui manque de piqué sur les deux smartphones. En revanche, le Google Pixel 7 Pro sait utiliser cet ultra grand-angle pour son mode macro largement plus intéressant que celui du Xiaomi 12T Pro qui exploite un capteur dédié de 2 Mpx. Une nouvelle preuve que les modules dédiés à la macro ne servent pas à grand-chose.

Macro avec le Xiaomi 12T Pro :

Macro avec le Google Pixel 7 Pro :

Autre avantage du Google Pixel 7 Pro : son téléobjectif qui permet un grossissement optique x5 (et x30 numériquement, mais nous recommanderons de ne pas aller au-delà de x10 pour garder une vraie belle qualité). Le smartphone propose même un Super Res Zoom qui permet un zoom de x1,1 à 4,9 en partant du capteur principal. Bref, une belle polyvalence.

Le Xiaomi 12T Pro répond à cela avec un mode 200 mégapixels capable de produire des photos effectivement plus nettes qu’une option 108 Mpx. En revanche, cet usage reste vraiment anecdotique.

200 Mpx - Xiaomi 12T Pro 108 Mpx - Galaxy S22 Ultra

Enfin, sur le mode portrait, il y a une bataille serrée. Toutefois, si le Xiaomi 12T Pro semble un tout petit chouïa meilleur sur la précision de son effet bokeh, son rendu colorimétrique manque de fidélité par rapport à celui du Google Pixel 7 Pro.

Portraits avec le Xiaomi 12T Pro :

Portraits avec le Google Pixel 7 Pro :

Performances

Snapdragon 8+ Gen 1 vs Tensor 2. Bon, là, en termes de puissance brute, le match est plié d’avance. Le Xiaomi 12T Pro dépote et offre des performances au top avec presque aucun compromis sur les jeux les plus gourmands à l’instar de Fortnite. En face, le Pixel 7 Pro s’équipe d’une puce plutôt pensée pour l’optimisation photo, l’amélioration de certaines fonctionnalités intelligentes et un brin de sécurité.

Modèle Xiaomi 12T Pro Google Pixel 7 Pro AnTuTu 9 1065890 718357 AnTuTu CPU 252711 200453 AnTuTu GPU 461568 256548 AnTuTu MEM 175314 108919 AnTuTu UX 176297 152437 PC Mark 3.0 12878 11317 3DMark Wild Life N/C 6012 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 36 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2813 1822 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16.80 FPS 10.90 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 54 / 52 FPS 48 / 13 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 70 / 103 FPS 53 / 57 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 273 FPS N/C Geekbench 5 Single-core 1308 990 Geekbench 5 Multi-core 4337 2669 Geekbench 5 Compute N/C 4601 Lecture / écriture séquentielle 1842 / 1738 Mo/s 1328 / 236 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 84162 / 113531 IOPS 40972 / 52167 IOPS Voir plus de benchmarks

En d’autres termes, pour les performances en tant que telles, le Xiaomi 12T Pro ne force pas pour gagner face à un Google Pixel 7 Pro qui n’essaie même pas de remporter la victoire ici.

Réseau et communication

Les deux smartphones fonctionnent avec le réseau 5G. Pas de souci particulier sur la qualité des appels de part et d’autre. La différence entre les deux smartphones se fait surtout au niveau du nombre de nano SIM embarquable : une seule pour le Google Pixel 7 Pro contre deux pour le Xiaomi 12T Pro. Notez aussi que les deux smartphones peuvent fonctionner avec une eSIM.

Autonomie

Les deux smartphones ont une batterie de 5000 mAh sans pour autant offrir une autonomie à couper le souffle. Rien de bien méchant, ces appareils ne souffrent pas d’une mauvaise endurance, mais ils ne sont pas taillés pour des marathons. Le Xiaomi 12T Pro a cependant deux arguments qui jouent en sa faveur.

Tout d’abord, il semble une peu plus apte à tenir la distance. En effet, sur notre protocole de test personnalisé ViSer, il résiste environ 50 minutes de plus aux tourments de cette simulation d’utilisation active. Cela devrait lui permettre de rester serein un peu loin dans la nuit que le Google Pixel 7 Pro après une journée longue sans recharge.

Xiaomi 12T Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Sur la tranche inférieure du Google Pixel 7 Pro, un USB-C et un haut-parleur // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ensuite, il faut mentionner l’adaptateur de 120 W livré avec le Xiaomi 12T Pro qui permet de retrouver 100 % de batterie en une vingtaine de minutes. En face, le Google Pixel 7 est fourni sans chargeur. Et le chargeur officiel mis en avant par le constructeur se contente d’une puissance de 30 W dont seul un maximum de 23 W est réellement apporté au téléphone. Comptez donc approximativement deux heures de charge si vous n’avez pas le bloc officiel. C’est long !

Xiaomi 12T Pro ou Google Pixel 7 Pro : lequel choisir ?

Le Google Pixel 7 Pro coûte 100 euros de plus que son adversaire du jour. À 799 euros, il un design plus robuste, une partie photo plus musclée et une expérience logicielle agréable, facile à prendre en main et, surtout, qui est garantie de recevoir diverses mises à jour au fil des prochaines années. C’est un choix très confortable et recommandable à ce prix-là. Toutefois, il ne convient pas forcément à tous les profils.

Si vous voulez de la puissance en jeu et de la charge très rapide, c’est évidemment le Xiaomi 12T Pro qui doit avoir votre préférence dans ce duel. Si ces critères ont plus d’importance à vos yeux et que les compromis liés à l’absence de certification IP, l’interface parfois brouillonne et l’impasse faite sur le téléobjectif ne vous gênent pas, alors vous êtes garantis de faire un bon choix à 799 euros.



