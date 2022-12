YouTube Music veut vous faire chanter avec une fonction karaoké

Préparez-vous à participer plus facilement à des karaokés grâce à YouTube Music. L'application affiche maintenant, chez certains utilisateurs, les paroles synchronisées de vos morceaux préférés lors de la diffusion sur grand écran. Une première étape ?

YouTube Music veut vous faire chanter à tue-tête en suivant ligne après ligne les paroles de vos chansons préférées. Un utilisateur a rapporté sur Reddit le déploiement d’une nouveauté apportée à l’interface de la plateforme de streaming musical. Toutefois, pour l’instant, c’est conçu seulement pour la diffusion sur grand écran (sur votre TV par exemple) via les appareils compatibles. Dans ce contexte d’utilisation, YouTube Music affiche désormais les paroles en grand format et les synchronise aussi avec la chanson en cours de lecture, façon karaoké. Une première pour le service.

XDA Developers précise pour sa part que cette évolution est dans l’immédiat déployée uniquement auprès d’un petit échantillon d’utilisateurs. Pour YouTube Music, l’idée est probablement de tester de manière limitée cette nouveauté avant d’en étendre, par la suite, le déploiement à plus d’utilisateurs et d’appareils.

Un look effectivement proche d’Apple Music…

Comme on peut le voir sur une photo partagée via Reddit, cette nouveauté implique l’affichage des paroles sur la gauche, bien en évidence, tandis que la pochette de l’album est pour sa part décalée vers la droite. En arrière-plan, on devine que le motif de la pochette de l’album est repris, en gros plan, avec un effet de flou pour mieux faire ressortir les contenus de premier plan.

Notez au passage que cela n’est pas sans rappeler la fonction similaire sur Apple Music.

Source : Reddit

Il s’agit quoi qu’il en soit d’une nouveauté importante pour YouTube Music puisque le service ne propose pas encore, sur smartphones ou tablette, de synchronisation des paroles avec la musique, note XDA. Pour l’instant, cette fonction se retrouve donc exclusive à la diffusion sur grand écran. On ignore quand ce changement s’étendra à plus d’appareils et auprès de tous les utilisateurs.

Notons néanmoins qu’il n’est pas exclu que Google choisisse de le mettre entre parenthèses, ou carrément de l’oublier… ce qui serait tout de même dommage et surprenant : en l’état, cette fonction semble d’ores et déjà plutôt fonctionnelle et bien intégrée.

