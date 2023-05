La Pixel Watch 2 arriverait en même temps qu’un autre produit Google très attendu

D'après 9to5Google, Google aurait pour projet de lancer sa future Pixel Watch 2 en même temps que ses prochains mobiles Google Pixel 8. Cette stratégie ne serait pas sans rappeler celle d'Apple.

Lancement groupé pour la Pixel Watch seconde du nom et les futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro ? C’est ce que croit savoir 9to5Google. D’après les informations du site spécialisé, Google se préparerait à une nouvelle commercialisation simultanée pour ses deux produits, confirmant par conséquent une approche semblable à celle d’Apple. La marque à la pomme annonce habituellement ses nouvelles Apple Watch en même temps que ses nouveaux iPhone pour les lancer peu ou prou sur la même période de l’année. Samsung de son côté fait de même avec ses smartphones pliables.

Pour rappel, Google dévoile traditionnellement ses smartphones Pixel durant l’automne pour les commercialiser dans la foulée quelques jours plus tard. L’année dernière, les Pixel 7 étaient ainsi sortis courant octobre, rapidement après le Pixel Event, et en parallèle de la première Pixel Watch, présentée durant le même évènement. Il en serait de même cette année, mais cette fois avec une Pixel Watch 2… dont le nom semble par ailleurs être peu ou prou confirmé.

Quoi de neuf sur la Pixel Watch 2 ?

Si les modalités de présentation de cette nouvelle tocante se précisent, quelques grandes pistes peuvent également être couchées sur le papier concernant les nouveautés attendues avec cette Google Pixel Watch 2. Toujours selon 9to5Google, nous y trouverions normalement un nouveau SoC pour prendre le relai du Samsung Exynos 9110 actuellement employé.

Ce dernier accuse un retard technologique assez flagrant face aux standards actuels. Gravé en 10 nm et utilisé au départ pour la Galaxy Watch millésime 2018, il reste loin derrière les performances et l’efficacité énergétique offertes par l’Exynos W920 des Galaxy Watch 4 et 5 (gravé en 5 nm), ou par le Snapdragon W5+ Gen 1 (gravé en 4 nm) de Qualcomm. En clair, l’installation d’un nouveau processeur sur la Pixel Watch 2 est plus que prévisible. Cela permettrait à la montre de gagner en performances (et donc potentiellement en fonctionnalités), tout en gagnant une éventuelle marge de manœuvre supplémentaire côté autonomie.

Sur le plan logiciel, on devrait quoi qu’il en soit y retrouver le design Material You, mais aussi certaines caractéristiques des dernières versions d’Android, comme le système Dynamic Color (introduit pour la première fois avec Android 12).

La prochaine montre de Google pourrait enfin s’inspirer de la Fitbit Sense 2 pour adopter un capteur de température de la peau, au même titre qu’un capteur cEDA permettant de détecter et mesurer le stress de l’utilisateur. Ces nouveautés n’auraient toutefois qu’un impact léger sur le design. Selon toute logique, Google conserverait le look de la Pixel Watch actuelle et le même système de fixation de bracelet… mais potentiellement avec des bordures un peu plus fines autour de l’écran.

Si ce qu’avance 9to5Google se confirme, nous devrions définitivement être fixés cet automne.

