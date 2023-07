Pixel 8 : Google plierait sous la pression et augmenterait ses tarifs

L'année dernière, le Pixel 7 n'avait pas vu ses prix augmenter par rapport au Pixel 6. Une belle surprise en ces temps d'inflation, qui serait de courte durée. Selon une rumeur, le prix du Pixel 8 serait plus élevé que celui de l'année dernière.

Lors de la conférence Made by Google en octobre dernier, nous avions eu une bonne surprise de la part de Google : alors que les prix des smartphones augmentaient chez tous les constructeurs, ce n’était pas le cas du géant américain. Ce ne serait pas le cas cette année encore : le Pixel 8 serait plus cher que le Pixel 7.

50 dollars de plus pour le Pixel 8

C’est le leaker Yogesh Bar, habitué de 91Mobiles qui révèle sur Twitter que le Pixel 8 serait lancé en octobre prochain, ce qui paraît logique. Ce n’est pas tout : le smartphone serait lancé au prix de 649 dollars, ou 699 dollars selon les versions.

Une augmentation de 50 dollars par rapport au Pixel 7, ce dernier ayant été lancé à 599 dollars l’année dernière. Il semblerait que Google doive faire face à des coûts de production plus élevés, avec en cause les pénuries de composants. Au moins, le constructeur aura pu offrir un an de sursis à ses utilisateurs. Cela équivaudrait à 588 euros selon le cours actuel, mais on peut s’attendre à un Pixel 8 à 700 euros, le Pixel 7 étant sorti chez nous à 650 euros.

Ce qu’on sait du Pixel 8

Selon le leaker, on devrait avoir droit à un écran Oled de 6,17 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté hardware, le Pixel 8 serait équipé du Google Tensor G3, dernier SoC né de Google, couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le tout serait naturellement géré par Android 14, qui sortira peu de temps avant.

Sur la partie photo, on trouverait le capteur photo GN2 de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi qu’une caméra selfie de 11 Mpx. Enfin sur la charge, elle serait de 24 W en filaire et de 12 W en sans-fil, pour recharger une batterie de 4485 mAh.

