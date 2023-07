Ce bracelet pour la Pixel Watch que Google n’a jamais sorti est enfin là

Apparu dans les diverses publicités pour la Pixel Watch, le bracelet Corail de la montre n'a jamais été commercialisé. Jusqu'à maintenant en vérité, puisqu'il est apparu sur Amazon.

Souvenez-vous, il y a près d’un an : Google faisait monter le suspense autour de sa montre connectée et avait montré dans ses promotions les différents bracelets disponibles sur la Pixel Watch. Parmi eux, le coloris « Coral » ou corail en français, que l’on trouve déjà sur ses coques de smartphones, sur ses enceintes connectées ou ses écouteurs sans-fil. Depuis, plus de nouvelles : le bracelet n’est jamais sorti, jusqu’à maintenant.

Un nouveau bracelet pour la Pixel Watch apparu sur Amazon

C’est un utilisateur sur Reddit du nom d’« Em_a_il ui » rapporte avoir aperçu ce bracelet, se demandant si quelqu’un d’autre l’avait déjà vu et en précisant qu’il n’était pas affiché sur le Google Store. Sur ce dernier, il existe aujourd’hui dans les bracelets sports cinq options : le vert citron, le charbon, le noir volcanique, le galet ainsi que le vert sauge. Mis à part le premier, les autres sont des coloris ternes et sont des teintes de gris.

Les recherches de 9to5Google ont permis de retrouver la trace du corail sur le site britannique d’Amazon. On constate que le bracelet corail de la Pixel Watch peut bel et bien être acheté et qu’il est vendu par Google lui-même. On peut se le procurer pour 33,57 livres, soit 39,10 euros selon le cours actuel, ce qui semble moins cher que les autres bracelets sport commercialisés par Google. Étrangement, la date de première disponibilité est le 7 octobre 2022.

Vers une Pixel Watch 2 et de nouveaux bracelets ?

Aucune explication n’a été faite de la part de Google sur la raison pour laquelle ce bracelet n’a jamais été disponible à la vente. C’est effectivement étonnant, puisque le bracelet semble produit et avoir un emballage, comme s’il était prêt à la vente dès la sortie de la Pixel Watch. On ignore aussi pourquoi il apparaît seulement maintenant.

Cela relance aussi les rumeurs autour de la Pixel Watch 2, qui pourrait arriver dès cet automne lors de la prochaine conférence de Google et de la présentation des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Tout porte à croire que cette montre sorte avec une nouvelle sélection de bracelets.

