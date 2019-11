Google a annoncé ce vendredi avoir envoyé toutes les précommandes de la Founder’s Edition de Google Stadia. Les Premiere Edition commenceront quant à elles à être expédiées dès la semaine prochaine.

Cette semaine a été marquée par le lancement de Stadia, l’entrée de Google dans le domaine du jeu vidéo. Si le lancement a été pour le moins chaotique et parsemé d’annonces, de retard de fonctionnalités et de critique d’une « bêta très prometteuse », Google annonce que toutes les personnes ayant précommandés sa plateforme sont désormais livrées.

Dans un tweet publié ce vendredi, la firme annonce en effet que « si vous avez précommandé et acheté la Founder’s Edition, vous devriez désormais avoir votre code d’accès à Google Stadia ». Cela ne concerne néanmoins que la première vague de précommande, celle s’étant achevée il y a deux mois.

Here’s the latest update: If you ordered and paid for Founder’s Edition, you should now have your Stadia access code.

Pre-orders and access codes for Premiere Edition will start shipping early next week. Thanks for sticking with us!

— Stadia (@GoogleStadia) November 22, 2019