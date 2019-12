Google Stadia : 15 dollars pour une « griffe » de fixation qui abîmera votre manette

Peu avant le lancement de Stadia, son service de Cloud Gaming, Google promettait la vente d'un accessoire, surnommé « The Claw » (La griffe en anglais), permettant de fixer facilement un smartphone à la manette Stadia. Une promesse sur le point de se concrétiser pour un peu moins de 15 dollars.

Fixer un smartphone à une manette Stadia, de nombreux accessoires peuvent d’ores et déjà le faire, mais aucun n’est officiel. Google souhaite remédier au problème avec « The Claw », un système de fixation conçu spécialement pour la manette de son service Stadia. Promis peu avant le lancement de la plateforme de Cloud Gaming de Google, ce dernier vient d’être listé en ligne, à la fois sur le site Power Support et sur le Google Store américain. S’il est encore impossible de passer commande, l’accessoire est annoncé « pour bientôt » à 14,99 dollars (et probablement au même prix en euros une fois la TVA appliquée).

Plus croustillant peut-être, mais pas plaisant pour autant, la « griffe » de fixation de Google porte semble-t-il un peu trop bien son nom.

Une griffe… qui pourrait bien griffer votre manette

Probablement un peu embarrassé, Google précise en effet sur son Store, en bas de page de la fiche produit, que l’accessoire « peut laisser des marques sur la manette Stadia pendant l’installation ou le démontage ». Un problème confirmé par The Verge, qui va même plus loin : le système de fixation tiendrait si fermement sur la manette que le retirer laisse parfois des égratignures sur le plastique de cette dernière. Notez que dans nos tests de Google Stadia, nous n’avons pas constaté de telles griffures sur notre manette. Si vous aimez garder vos manettes en bon état, le mieux sera donc peut-être d’envisager l’achat d’un des accessoires du même type proposés chez la plupart des revendeurs en ligne.

Quoi qu’il en soit « The Claw » a au moins le mérite de tenir fermement le smartphone en place sur la manette Stadia. L’accessoire de Google s’avère pour le reste très classique, il permet un accès facile au bouton de menu et au port Jack 3,5 mm de la manette. Un orifice placé à l’arrière du dispositif permet enfin de laisser passer un câble USB-C… Indispensable pour connecter une manette Stadia à un smartphone Pixel, du moins pour l’instant.