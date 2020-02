Comment résilier son abonnement Stadia Pro

Google a lancé il y a trois mois son système de cloud gaming du nom de Stadia. Une offre de lancement permettait d'avoir trois mois offerts à l'abonnement Pro au lieu de 10 euros par mois. Si votre période d'essai touche à sa fin, voici comment l'arrêter.

Stadia, le service de cloud gaming de Google a vécu un lancement en demi-teinte, avec les problèmes de stabilité sur certains appareils, la compatibilité limitée aux smartphones Pixel pour le moment (sauf sur certains appareils en bêta) et certaines fonctionnalités repoussées.

L’abonnement Pro, offrant des jeux ou des réductions de prix sur certains et la résolution 4K HDR était offert durant trois mois à tous ceux qui avaient précommandé l’édition Founders. Cette période touche à sa fin pour certains et il est temps de voir comment résilier cet abonnement pour éviter de payer 10 euros par mois par la suite. Il est possible de faire depuis son smartphone ou son ordinateur.

Résilier Stadia Pro depuis son smartphone

Pour résilier Stadia Pro depuis son smartphone, vérifiez que vous avez bien installé l’application Stadia disponible sur le Play Store. Si c’est fait, ouvrez-la et connectez-vous à votre compte.

Pour continuer, il faut aller dans les paramètres de Stadia. Cliquez sur votre avatar en haut à droite de l’écran et allez dans Achats et abonnements.

Dans ce menu, vous verrez tous vos achats de jeux ou DLCs effectués sur Stadia (les jeux offerts n’y sont pas répertoriés) ainsi que votre abonnement Stadia Pro. En cliquant sur Gérer, vous pourrez modifier votre mode de paiement, mais ce qui nous intéresse, c’est la deuxième proposition : Résilier l’abonnement.

Google vous demandera de confirmer votre demande et en profite pour vous rappeler les avantages que vous perdrez en résiliant l’abonnement Pro. Heureusement, vous ne perdrez pas les jeux offerts que vous avez pu ajouter à votre bibliothèque durant votre période d’abonnement — même s’ils ne seront alors plus accessibles à moins de vous réabonner ou de les acheter — et vous pourrez toujours accéder et jouer sur Stadia.

Confirmez votre choix en cliquant sur Oui, résilier. Enfin, Google vous confirme la résiliation de l’abonnement qui restera actif jusqu’à la fin du mois.

Si vous regrettez votre choix, il est toujours possible de restaurer son abonnement. Retourner dans le menu Achats et abonnements et cliquez sur Restaurer sous l’abonnement Stadia Pro. Cela vous mène vers les paramètres des abonnements Google, il faut recliquer sur Restaurer sous l’abonnement Stadia Pro (car on aime se répéter) et re-recliquer sur Restaurer l’abonnement (jamais deux sans trois).

Résilier Stadia Pro depuis son ordinateur

Pour résilier Stadia Pro depuis son ordinateur, vérifiez tout d’abord que vous avez Google Chrome d’installé. Le navigateur web de Google est le seul compatible avec Stadia. Ouvrez le navigateur et allez sur Stadia.com.

Connectez-vous avec votre compte et cliquez sur votre avatar en haut à droite de l’écran et allez dans les Paramètres Stadia. Ouvrez l’onglet Achats et abonnements. Comme sur smartphone, on y retrouve le récapitulatif des achats et abonnements réalisés depuis Stadia. L’abonnement Stadia Pro est présent et il faut donc cliquer sur Se désabonner.

Cette fois-ci, pas de message rappelant les avantages que vous perdez, juste une demande de confirmation. Confirmez donc en cliquant sur Oui, annuler et Google vous confirmera la fin de l’abonnement.

Enfin, pour restaurer l’abonnement, il suffit de retourner dans le menu Achats et abonnements, de cliquer sur Gérer sur l’abonnement Stadia Pro, de choisir Restaurer et de confirmer !

