Google Stadia fonctionne timidement sur des smartphones non Pixel

Des utilisateurs ont pu jouer à leurs jeux sur Google Stadia via des smartphones non Pixel. Tout indique qu'il ne s'agit que d'un test mené par la firme de Mountain View, mais on peut espérer un déploiement officiel relativement rapide.

La promesse de Google Stadia est de vous permettre de jouer à vos jeux préférés confortablement depuis n’importe quel appareil sans perdre votre progression. Cependant, lancée fin 2019, la plateforme de cloud gaming ne s’est pas encore déployée auprès du plus grand nombre.

Par exemple, sur smartphones, seuls les propriétaires de Google Pixel y ont pour le moment accès. Les autres doivent encore patienter, mais l’attente ne devrait pas s’éterniser. En effet, comme le relève 9to5Google, le service Stadia commence à se rendre disponible sur une poignée de téléphones non commercialisés par la firme de Mountain View. Plusieurs signalements ont ainsi été observés depuis décembre.

Le média explique ainsi qu’on retrouve parmi les chanceux des Samsung Galaxy S10e, Galaxy Note 9 ou encore des OnePlus 6T. Les utilisateurs de Stadia concernés signalent que, lorsqu’ils ouvrent l’application Stadia sur leur smartphone et qu’ils consultent la fiche d’un jeu, l’écran propose d’y accéder sur « cet écran ». Jusqu’ici, l’app suggérait plutôt de jouer sur Chromecast Ultra ou ordinateur via Chrome.

9to5Google raconte que les joueurs ont ainsi pu accéder à leur catalogue, lancer une partie en étant connectés à un réseau Wi-Fi et en appairant un Stadia Controller ou une manette compatible. En soi, ils ont profité de la même expérience offerte par un Pixel 4 par exemple.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le hic

Cependant, cette opportunité est particulièrement brève. Une fois qu’ils quittent leurs parties en cours, l’option « cet écran » disparaît. Google semble donc être en train de mener quelques tests sur des smartphones non Pixel afin de repérer d’éventuels bugs.

Pour aller plus loin

Stadia : 21 questions pour tout comprendre au cloud gaming de...

Les personnes ayant pu profiter de cela n’ont rien fait de particulier et n’ont pas rejoint de programme bêta dédié. Il semble donc impossible de forcer le déploiement de Stadia sur son smartphone pour le moment.

Notons tout de même que, dans les téléphones non Pixel ayant eu la chance de brièvement goûter à Stadia, on retrouve des appareils de diverses générations et appartenant à des gammes de prix variées. On peut donc espérer que, lorsque le déploiement officiel aura lieu, il concernera un très grand nombre de personnes.