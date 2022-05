Honor X7 : un écran de 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh pour 200 €

Honor poursuit son retour sur le marché des smartphones avec le Honor X7. Au programme : écran 90 Hz, batterie de 5 000 mAh pour un tarif juste au-dessus des 200 euros.

Honor vient de présenter un tout nouveau smartphone : le Honor X7, qui sera disponible dès le 16 mai en France au tarif de 219 euros. Au rendez-vous, une fiche technique très classique, mais la recette devrait fonctionner.

Ce téléphone tourne sous Magic UI 4.2, système d’exploitation basé sur Android 11. On peut cependant espérer une mise à jour vers Android 12. Notez que ce téléphone n’est pas compatible 5G.

Un écran de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Avis aux amateurs de grands écrans, vous allez être servis : le Honor X7 vous réserve une dalle FullView LDC de 6,74 pouces. Cet écran est capable d’afficher 16,7 millions de couleurs, mais avec une certification TÜV Rheinland Low Blue Light pour protéger vos yeux. Honor passe donc aux 90 Hz sur cette gamme de prix et s’inscrit quand même dans la modernité. Mais d’un autre côté, la définition n’est que de 1 600 x 720 pixels.

La batterie qui va avec

Dans son communiqué, Honor appuie justement sur la batterie de son nouveau smartphone d’entrée de gamme puisqu’elle sera d’une capacité de 5 000 mAh. Dans la « pratique », la marque annonce 20 heures de streaming vidéo et 49 heures en appel téléphonique.

Du côté de la recharge, le Honor X7 sera équipé de la SuperCharge de la marque, délivrant une puissance de 22,5 W.

Un Snapdragon 680 pour le Honor X7

Côté hardware, on trouvera dans le Honor X7 un processeur Qualcomm Snapdragon 680, le même que l’on trouve dans le Xiaomi Redmi Note 11. Il est gravé en 6 nm et possède huit cœurs. Pour le GPU, on retrouve une puce Adreno 610. Du côté de la mémoire vive, on a 4 Go, mais Honor déclare qu’avec la technologie Honor Ram Turbo, elle peut être étendue de 2 Go supplémentaires, en déplaçant une partie de la mémoire flash vers la ROM. Sur le stockage, ce smartphone Honor est doté de 128 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD de 512 Go maximum.

Pour le déverrouillage de l’écran, on a droit à un capteur d’empreinte digitale situé sur le bouton d’alimentation.

Quatre capteurs à l’arrière, mais deux capteurs de 2 Mpx

Ce qu’on voit immédiatement lorsque l’on regarde le téléphone, ce sont les quatre capteurs à l’arrière : de quoi faire rêver, a priori. Parmi ces capteurs, on trouve :

Le capteur principal de 48 Mpx f/1,8

Un grand angle de 5 Mpx f/2,2

Un capteur macro de 2 Mpx f/2,4

Un capteur bokeh à détection de 2 Mpx f/2,4

Si l’on se réfère à ce que nous avions pu voir sur le Redmi Note 11, les deux derniers capteurs ne seront probablement pas très bons. Le capteur principal propose un zoom numérique jusqu’à huit fois ; sa définition maximale est de 8 000 x 6 000 pixels.

À l’avant, le Honor X7 est équipé d’un capteur de 8 Mpx avec une ouverture f/2,0, d’une résolution d’image de 3 264 x 2 448 pixels maximum.

Prix et disponibilité du Honor X7

Ce smartphone sera disponible en trois coloris : Argent titane, Noir minuit et Bleu océan. Vous pourrez le trouver à partir du 16 mai sur Internet et en magasin au prix de 219 euros. Honor annonce une offre de lancement de 20 euros qui durera au moins trois semaines, ce qui fera le téléphone à 199 euros.

