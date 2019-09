Près d’un an après l’annonce de ses montres Watch GT, Huawei travaillerait désormais sur une nouvelle génération. Conçue pour avoir une meilleure autonomie et un micro, la Huawei Watch GT 2 est déjà apparue en ligne.

C’était l’an dernier, au moment de l’annonce des Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro. Le constructeur chinois avait alors profité de l’événement pour dévoiler en même temps sa nouvelle montre connectée, la Huawei Watch GT. Si elle a connu quelques déclinaisons depuis, c’est une véritable nouvelle génération qui se prépare désormais.

En effet, le site WinFuture a obtenu plusieurs visuels et quelques informations au sujet de la future Huawei Watch GT 2. On peut y découvrir une montre avec un design très similaire à celui de la première Watch GT. Néanmoins, comme le précise WinFuture, le design semble légèrement plus compact avec des bordures plus fines autour de l’écran. L’affichage pourrait également être plus large indique le site allemand.

Du côté des caractéristiques, la Watch GT 2 de Huawei intégrerait toujours un lecteur de rythme cardiaque et une puce GPS ainsi que le système LiteOS de Huawei pour ses montres connectées. La batterie serait néanmoins plus large, passant de 420 mAh sur le premier modèle à 445 mAh sur la Watch GT 2 de cette année.

L’arrivée d’un micro et d’un haut-parleur

Surtout, l’une des principales nouveautés serait l’intégration d’un microphone et d’un haut-parleur. D’après WinFuture, cela permettrait de passer des appels depuis sa montre connectée en Bluetooth au smartphone. On ignore cependant si elle sera compatible 4G pour être utilisée de manière autonome. Le microphone pourrait également être utilisé pour les assistants vocaux. Enfin, deux modèles de montre seraient prévus : une version sport et une version classique.

La Huawei Watch GT 2 devrait être annoncée prochainement par Huawei. Il se pourrait que le constructeur chinois la dévoile officiellement lors de sa conférence à l’IFA de Berlin dans la semaine, ou en même temps que sa gamme Mate 30, le 19 septembre prochain.