Huawei P40 Pro : cinq capteurs photo et céramique pour allier puissance, beauté et résistance

Evan Blass nous offre un nouveau rendu haute qualité du Huawei P40 Pro. L'occasion de confirmer certaines informations sur sa configuration à 5 capteurs photo à l'arrière et leurs capacités.

Huawei a beau subir toujours les affres du gouvernement Trump, il n’abandonne pas le marché et compte bien continuer de nous fournir ses nouveaux smartphones. Les Huawei P40 et P40 Pro, attendus en mars lors d’une conférence à Paris, seront ses nouveaux flagship photo pour 2020.

Nous l’attendons donc tout naturellement au tournant sur ce point, alors que les P30 et P30 Pro nous ont séduits sur cet aspect. Petit à petit, nous découvrons de plus en plus leurs caractéristiques. Après le Huawei P40 il y a quelques jours, au tour du Huawei P40 Pro de se dévoiler grâce à Evan Blass.

Le Huawei P40 Pro se dévoile

Le fuiteur nous fournit en effet un nouveau rendu haute définition du futur smartphone. Ici, on peut l’admirer sous tous ses aspects, et notamment remarquer l’absence d’une prise jack et l’intégration du haut-parleur sur le côté du USB type C. Voilà qui est similaire en tous points au Huawei P30 Pro, ce qui est bien dommage : l’intégration d’un haut-parleur stéréo sur le Mate 20 Pro était excellente.

Évidemment, la plus grande star de cette fuite n’est autre que la configuration photo au dos. Comme on s’y attendait, le Huawei P40 Pro dispose de cinq capteurs photo à l’arrière, dont un capteur périscopique.

Plus encore, selon ce rendu, cette configuration lui permettra d’avoir une focale de 18mm à 240mm, connotant la présence d’un capteur ultra grand-angle et d’un zoom puissant. Le Huawei P40 Pro est attendu avec un zoom x10 optique, mais il pourrait encore une fois être plutôt un hybride entre optique et numérique. On apprend également que l’objectif principal ouvre en f/1,8.

En termes de design général, le Huawei P40 Pro utiliserait la céramique plutôt que le verre pour son dos. À l’avant enfin, on note une nouvelle fois que le dernier smartphone haut de gamme de Huawei se rapprocherait du Galaxy S10+ en intégrant une double bulle pour deux capteurs, et aurait encore une fois un écran incurvé sur les côtés.

N’oublions pas le logiciel

Pas de surprise donc : la star du show sera forcément cette configuration à quintuple capteur. Le reste du design est après tout très proche du Huawei Mate 30 Pro et est une évolution dans la droite lignée du Huawei P30 Pro.

Reste que nous avons hâte de le découvrir officiellement pour son aspect logiciel. Le constructeur chinois a toujours quelques tours dans son sac, comme le filtre rouge/jaune/bleu plutôt que rouge/vert/bleu sur le P30 Pro ou l’utilisation de l’intelligence artificielle pour permettre l’effet portrait en mode vidéo.

Huawei a forcément travaillé sur ces technologies, les puces Kirin mettant surtout en avant son intelligence artificielle, et devrait ainsi avoir encore des nouveautés à nous présenter. C’est peut-être là qu’il saura le plus nous étonner et nous ravir.