Huawei a une idée pour se renflouer : taxer des smartphones 5G d’autres marques

Huawei souhaiterait mettre en place une redevance plafonnée à 2,50 dollars : les fabricants devront lui verser cette somme pour chaque smartphone utilisant une technologie 5G brevetée au nom de Huawei. La manne financière qui s’y dégagerait est évaluée à 1,3 milliard de dollars.

Confronté à un embargo américain depuis maintenant presque deux ans, Huawei traverse une période délicate dans le secteur des smartphones. Secteur où elle perd de nombreuses parts de marché aussi bien en Europe qu’en Chine, tant et si bien que la marque a perdu son historique place de numéro 1 en Empire du Milieu, au profit d’Oppo notamment. La situation devrait d’ailleurs rester telle qu’elle, malgré la nomination de Joe Biden.

Pour aller plus loin

5G : les antennes Huawei devraient être démantelées en France après 2028

Pour renflouer ses caisses, Huawei a par exemple vendu sa filiale Honor à un consortium d’entreprises. Mais le géant compte également durcir sa stratégie en matière de propriété intellectuelle, ce en imposant une redevance de 2,50 dollars pour chaque modèle utilisant l’une de ses technologies brevetées 5G, nous apprend CNBC.

Huawei veut sa part de gâteau

Cette somme devra bien évidemment être versée par la marque concernée par la situation. Comme l’explique CNBC, de nouvelles normes mondiales sont créées à chaque nouvelle génération de technologie mobile, comme la 5G. Il s’avère que Huawei — tout comme Qualcomm, Nokia ou Ericsson — participe au processus d’élaboration de ces normes.

De ce travail résultent des technologies brevetées, ou plus précisément des brevets essentiels (standard essential patent, ou SEP), généralement utilisés par la suite pour le développement d’un téléphone. En contrepartie, les entreprises à l’origine de ces normes peuvent demander des royalties.

Une pratique déjà connue

Et c’est exactement ce que compterait faire Huawei, à hauteur de 2,5 dollars par unité. Le géant chinois a d’ailleurs accumulé le plus grand nombre de brevets 5G au monde, au nombre de 3007, souligne CNBC. Selon le cabinet GreyB, 18,3 % des brevets Huawei liés à la 5G sont des SEP en cours d’utilisation. L’intérêt financier est donc réel.

Pour aller plus loin

Huawei se préparerait à une année 2021 plus compliquée que jamais

La manne financière qui découlerait de cette décision est évaluée entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars de revenus, pour des frais concernant les années 2019, 2020 et 2021. Cela concerne évidemment que les technologies 5G. Huawei ne fait pas figure de précurseur en la matière, puisque Nokia et Ericsson profitent déjà de ce système — 3 euros par appareil pour le premier, entre 2,50 et 5 dollars pour le second.