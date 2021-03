Kia EV6 : les détails du crossover électrique révélés

Kia a dévoilé à Francfort les caractéristiques de son nouveau modèle baptisé EV6. Le site spécialisé L'Argus était sur place pour relater cette avant-première.

Nous avions eu l’occasion de partager des photos du Kia EV6 il y a deux semaines, et le constructeur était attendu avant le mois d’avril pour partager plus d’informations sur son nouveau véhicule électrique. C’est désormais chose faite, avec des révélations sur les dimensions, l’autonomie, la motorisation et la charge rapide.

Des dimensions de crossover urbain

Le Kia EV6 reprend des dimensions adaptées aux routes européennes, avec 4,68 mètres de long pour 1,88 mètre de large, et 1,55 mètre de haut. Avec une longueur similaire à une Tesla Model 3, le crossover de Kia est assez long pour assurer un espace intérieur excellent, sans pour autant devenir trop grand pour le quotidien.

L’empattement de 2,90 mètres contribue à rendre la voiture assez imposante visuellement, donnant l’illusion d’un véhicule plus long que ce qu’il n’est vraiment. Comme cela avait été remarqué dans les photos partagées à la mi-mars, L’Argus confirme que les formes du Kia EV6 sont surprenantes, avec l’aérodynamique comme objectif principal.

Jusqu’à 77,4 kWh de batterie, et 3,5 secondes sur le 0 à 100 km/h

Comme c’est le cas pour d’autres constructeurs, plusieurs motorisations seront disponibles pour ce Kia EV6. Un seul moteur d’une puissance de 160 kW situé à l’arrière est réservé à l’entrée de gamme équipée d’une batterie de 58 kWh, dont l’autonomie WLTP atteindra 400 kilomètres selon le constructeur.

Pour passer la barre symbolique des 500 kilomètres, il faudra se rabattre sur la gamme équipée d’une batterie de 77,4 kWh, qui atteindra alors 510 kilomètres en cycle mixte WLTP. Pour les configurations équipées de deux moteurs, il faudra compter sur une autonomie moins importante, sans doute à cause du poids supplémentaire. Avec le moteur de 70 kW situé à l’avant du véhicule, les autonomies avec les mêmes packs de batteries seront respectivement de 380 kilomètres (58 kWh) et 490 kilomètres (77,4 kWh).

Une version e-GT du Kia EV6 est également de la partie, avec des moteurs bien plus puissants : 160 kW à l’avant et 270 kW à l’arrière, pour une puissance cumulée évaluée à 584 chevaux. Avec une vitesse maximale de 260 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes, Kia annonce une autonomie WLTP de 400 kilomètres pour ce modèle e-GT, prouvant encore que performance exceptionnelle et autonomie maximale ne sont généralement pas compatibles.

Architecture 800 Volts, 100 kilomètres d’autonomie en moins de 5 minutes

En conditions idéales, Kia annonce que son EV6 pourra récupérer 100 kilomètres d’autonomie en 4 minutes et 30 secondes sur les chargeurs tirant partie des packs de batterie de 800 Volts. En effet, avec une moyenne de 180 kW en charge rapide, le Kia EV6 promet des arrêts de 18 minutes pour passer de 10 % à 80 %.

Si le pic de charge promis par Kia ne dépassera pas 239 kW, une moyenne annoncée de 180 kW sur charge rapide reste très impressionnant. Les actuelles meilleures voitures du marché n’arrivent pas à se recharger aussi vite, alors que cela fait partie des critères rédhibitoires pour bon nombre de clients potentiels de véhicules électriques.

Livraison avant la fin de l’année, entre 45 000 et 65 000 euros

Selon L’Argus, les tarifs d’entrée de gamme se situeraient autour de 45 000 euros hors bonus écologique. Si Kia parvient à rester juste sous cette limite, comme l’a fait Tesla avec sa Model 3 Autonomie Standard Plus récemment, cela ferait un prix d’entrée de 38 000 euros maximum, bonus compris.

Si ce tarif correspond à l’entrée de gamme, le prix pour accéder au modèle e-GT pourrait atteindre les 65 000 euros, ce qui exclurait le Kia EV6 de tout bonus écologique. Les premières livraisons sont attendues avant 2022, le temps pour Kia de perfectionner sa plateforme E-GMP dédiée aux futurs véhicules électriques.

Mises à jour OTA, technologie V2L et pompe à chaleur

Comme de plus en plus de constructeurs, Kia permettra de mettre à jour à distance son EV6 pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et corriger des bugs qui seraient passés à travers les mailles du filet.

Le constructeur coréen a également annoncé l’arrivée de la technologie « V2L » (Vehicle to Load), permettant à la voiture de devenir source d’énergie pour alimenter, par exemple, une climatisation et une TV pendant 24 heures. De quoi s’assurer un confort quatre étoiles en camping si besoin.

Enfin, dans le but de minimiser l’impact négatif de la température extérieure sur son EV6, Kia l’a équipé d’une pompe à chaleur, indiquant qu’à -7 degrés dehors, le véhicule aura 80 % de l’autonomie qu’il aurait à 25 degrés.