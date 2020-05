Lenovo Duet Chromebook : les tablettes « Google » tentent un come-back sous Chrome OS

Lenovo vient de commercialiser son nouveau modèle Duet Chromebook. Cette tablette ne tourne pas sous Android, mais sous Chrome OS.

L’histoire de Google avec les tablettes est complexe. Depuis l’arrivée des premières ardoises en 2010, avec le lancement de l’iPad d’Apple, Google a pourtant été entreprenant. Tout d’abord, avec une version spécifique d’Android nommée Honeycomb, puis l’arrivée de toute une flopée de tablettes au format 7 pouces (les fameuses Nexus 7). Désormais ces tablettes ont été remplacées par les smartphones actuels avec leur écran de 6 pouces et plus de diagonale.

Rick Osterloh, responsable du hardware chez Google, a confirmé que la firme ne s’occuperait plus de concevoir des tablettes. La Google Pixel Slate (sous Chrome OS), star du lancement des produits « made by Google » en octobre 2018, n’a jamais eu de successeure.

Les tablettes sous Chrome OS, ce n’est pas nouveau

Les tablettes sous Chrome OS, ça n’a rien de nouveau. Google a rapproché Android et Chrome depuis quelques années, les deux systèmes ont une conception très différente, mais ils embarquent le même store d’apps, le Google Play Store, et les deux OS font tourner des apps et des jeux Android.

Si vous achetez un Chromebook récent, vous aurez donc accès à des milliers d’apps et de jeux Android. L’expérience ne sera donc pas si loin de celle que l’on a avec une tablette Android. Entre temps, les tablettes Android n’ont pas totalement disparu. Samsung et Huawei nous abreuvent toujours de produits équipés de l’OS que l’on retrouve sur les smartphones. Récemment, Samsung a commercialisé la Galaxy Tab S6 Lite.

Lenovo Duet Chromebook : un Chromebook au format tablette

Alors que Microsoft a officialisé sa Surface Go 2 sous Windows 10 et qu’Apple a enfin officialisé un Magic Keyboard pour l’iPad Pro, Lenovo vient de commercialiser la Duet Chromebook aux États-Unis. C’est une tablette sous Chrome OS, un format 2-en-1 sur lequel on peut connecter un clavier avec touchpad. Le modèle de base, avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un processeur MediaTek Helio P60T, coûte 279 dollars soit environ 250 euros HT.

La renaissance de la tablette chez Google pourrait donc passer par une solution bien plus abordable que les propositions de Microsoft et Apple. Évidemment, ce n’est pas la même catégorie de produits d’un point de vue caractéristiques, néanmoins c’est une approche intéressante sur ce marché moribond dans lequel Apple domine avec l’iPad et Microsoft avec ses formats hybrides.

L’écran IPS LCD de la Duet Chromebook fait 10,1 pouces en définition 1920 x 1200 pixels avec une luminosité de 400 nits, c’est donc une alternative à l’iPad 10.2. Avec une caméra de 8 mégapixels à l’arrière, 2 à l’avant, la tablette Chromebook Duet profite surtout d’un accessoire clavier complet et touchpad pour le transformer en Chromebook au format netbook. Le reste est vraiment classique : Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, port USB Type C 3.1 Gen2 mais pas de slot microSD ni de port mini jack en 3,5 mm. On retiendra que l’ensemble, clavier compris, coûte moins cher qu’un Magic Keyboard pour iPad Pro.

Pour le moment uniquement officialisé aux US, la Lenovo Duet Chromebook ne sera sans doute jamais vendue en Europe.