Lenovo Yoga Slim 9i et 9i dévoilés : Thunderbolt 4, Intel Tiger Lake, design cuir et lecteur d’empreintes à ultrason au programme

Lenovo nous présente ses deux ultraportables haut de gamme de la fin d'année. Ils font appel à la toute nouvelle génération de processeurs Intel qui s'annonce riche en surprise.

Cette semaine sera marquée par beaucoup d’actualité du côté des PC. En plus des présentations attendues des nouveaux processeurs Intel Tiger Lake, et de la nouvelle génération Ampere de puces graphiques Nvidia (les fameuses RTX 3080/3090), il faut savoir qu’en Allemagne se déroulera l’IFA, ouvert seulement à quelques personnes cette année, en raison de la crise sanitaire. Si le salon est plus ou moins animé par les fabricants chaque année, l’édition 2020 est un peu particulière puisque le Computex de juin a été annulé et les annonces des marques de PC n’ont pas pu être faites correctement. Tout cela nous amène donc à cette semaine d’annonces de nouvelles machines, et c’est Lenovo qui ouvre le bal.

Lenovo Yoga Slim 9i : nouveau design avec du cuir et du verre

Lenovo profite de ce changement important chez Intel pour présenter son nouveau fer de lance, le Lenovo Yoga 9i Slim. Comme son nom l’indique, il s’agit toujours d’un PC convertible en tablette grâce à sa charnière rotative. Et comme sur la génération précédente, cette charnière centrale intègre en réalité une barre de son rotative certifiée Dolby Atmos. Pratique pour avoir un son de qualité et frontal à la fois en mode tablette ou en mode PC.

Un dos en cuir « responsable » // Source : Lenovo Les repose-poignets sont en verre // Source : Lenovo

La marque a tout de même procédé à quelques changements importants de design pour son fleuron. D’abord un dos recouvert de cuir « authentique ». Nous ne sommes pas fans de l’utilisation de cette matière dans l’informatique, souvent faite pour imiter le domaine de la mode et se donner un faux aspect arty aux dépens des animaux. Ici, la marque nous promet tout de même d’avoir pris soin de s’approvisionner dans des filières « responsables », sans plus de précision. Autre changement important pour le design, l’utilisation d’une surface de verre au niveau du clavier pour mieux intégrer le touchpad au reste de la machine. Dissimulé sous une dalle de verre, ce dernier vibrera au contact avec le doigt pour signifier les différents clics. Il faudra attendre les tests pour voir ce que peut donner ce touchpad « haptique ».

Le PC utilise du verre de bout en bout au niveau du trackpad // Source : Lenovo Le Thunderbolt 4 fait son arrivée // Source : Lenovo

Côté connectique, Lenovo profite des dernières nouveautés d’Intel, et en particulier du Thunderbolt 4, notre nouveau meilleur ami au format USB-C. Ce dernier gère l’USB 4 pour la première fois, une bande passante minimum de 32 Gbps, suffisante pour connecteur deux écrans 4K, et permet de recharger ou d’être rechargé grâce à la gestion du Power Delivery. C’est le port qui permet de ne pas se poser de question et se dire que ce que l’on pourra lui brancher devrait fonctionner quoiqu’il arrive.

Lenovo intègre pas moins de trois ports Thunderbolt 4, et le classique port jack 3,5 mm. Derniers éléments à prendre en compte, la possibilité de désactiver physiquement la caméra de l’ordinateur à l’aide d’un switch. La caméra infrarouge est également compatible Windows Hello, qui apportera la reconnaissance biométrique à la machine, puisqu’elle n’intègre pas de lecteur d’empreintes.

Caractéristiques techniques

Processeur Intel Tiger Lake

Écran 14 pouces : Full HD IPS 100% sRGB 4K UHD IPS 90% DCI-P3, DisplayHDR 400

Jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X

SSD NVMe : 512 Go, 1 To ou 2 To

Caméra Windows Hello infrarouge (avec TOF et capteur de luminosité ambiante)

3 Ports Thunderbolt 4

Jack 3,5 mm

Wi-Fi 6 (puce Intel 2×2)

Bluetooth 5.0

Jusqu’à 10 heures d’autonomie moyenne d’après Lenovo

318 x 200,9 x 13,9 – 14,6 mm

1,26 kg

Comme on peut le voir, Lenovo ne donne aucun détail sur les processeurs Intel utilisé si ce n’est qu’ils intégreront un moteur d’intelligence artificielle, le Wi-Fi 6 et le Thunderbolt 4. L’annonce d’Intel ne se faisant que demain au moment où ces lignes sont écrites, Lenovo est tenu de respecter le secret de son partenaire technologique.

Lenovo Yoga 9i : plus encombrant, plus performant

La gamme Yoga 9i mise un peu moins sur sa finesse et son design, et un peu plus sur ses performances. En plus du modèle 14 pouces, une déclinaison moins ambitieuse que le Yoga Slim 9i mais utilisant encore de l’Intel Tiger Lake, Lenovo annonce en effet une déclinaison 15 pouces intégrant la gamme Intel Core HK de 10e génération avec la possibilité d’ajouter une puce Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, pour accélérer le traitement des vidéos ou permettre de jouer à quelques jeux plus gourmands.

Le Yoga 9i 15 pouces s’annonce plus encombrant // Source : Lenovo Un stylet est de la partie // Source : Lenovo

On a donc une machine jouant sur deux générations technologiques selon les modèles. Ainsi, si la variante 14 pouces intègre deux ports Thunderbolt 4 grâce à la puce Tiger Lake, le modèle 15 pouces se contente de deux ports Thunderbolt 3. Dans les deux cas, on peut aussi ajouter un port USB Type-A, le format classique, avec un débit limité à de l’USB 3.1 Gen 2.

Une distinction intéressante offerte par le Lenovo Yoga 9i 14 pouces est l’utilisation d’un lecteur d’empreintes à ultrason, au niveau du touchpad. Logique puisqu’il est toujours placé sous du verre. C’est l’une des premières fois que l’on voit débarquer cette technologie sur PC à notre connaissance.

Caractéristiques techniques

Modèle 14 pouces

Processeur Intel Tiger Lake

Écran 14 pouces Full HD IPS 100% sRGB 4K UHD IPS 90% DCI-P3, DisplayHDR 400

8, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR4X

SSD NVMe : 256 Go, 512 Go ou 1 To

Caméra 1 MP

Lecteur d’empreintes à ultrason

2 Ports Thunderbolt 4, 1 port USB-A (USB 3.1 Gen 2), jack 3,5 mm

Wi-Fi 6 (puce Intel 2×2)

Bluetooth 5.1

Jusqu’à 9 heures d’autonomie en lecture vidéo d’après Lenovo (écran UHD)

318,4 x 210,9 x 14,6 – 15,7 mm

1,42 kg

Modèle 15,6 pouces

Processeurs Intel Core i7 ou i9 de 10e génération

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q

Écran 15,6 pouces Full HD IPS, DisplayHDR 400 4K UHD IPS, DisplayHDR 400

12 ou 16 Go de RAM

SSD NVMe : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To

Caméra « slim »

2 ports Thunderbolt 3, 1 port USB-A (USB 3.1 Gen 2), jack 3,5 mm

Wi-Fi 6 (puce Intel 2×2)

Bluetooth 5.1

9 heures d’autonomie moyenne annoncée par Lenovo (écran UHD)

355,5 x 238,5 x 17,5 – 19,7 mm

au moins 2 kg

Les prix des ultraportables continuent de grimper

L’époque où les ultraportables haut de gamme tournaient autour de la barre des 1000 euros semble définitivement un lointain souvenir. Lenovo France nous a confirmé les prix suivants pour cette nouvelle gamme :

Lenovo Yoga Slim 9i : à partir de 2 699 euros

Lenovo Yoga 9i : à partir de 2 499 euros

Les machines sont prévues pour le mois de décembre 2020, sauf la déclinaison 15 pouces du Lenovo Yoga 9i prévue pour novembre (ce qui s’explique par l’utilisation de processeurs d’ancienne génération).