Lenovo Legion Slim 7i annoncé : la marque mélange ultraportable et PC de jeu

Lenovo lance un nouveau PC portable à mi-chemin entre PC de jeu et ultraportable.

Sur le marché des ordinateurs, il y a deux catégories reines qui connaissent toujours la croissance : les ultraportables, et le marché du gaming. Avec son nouveau modèle de la gamme Legion (la marque gaming du groupe), Lenovo veut viser les deux marchés à la fois, et fait appel pour cela aux processeurs Intel de 10e génération, mais évidemment surtout à une puce graphique Nvidia de génération Turing. Pour Lenovo, c’est simple, le Legion Slim 7i est le PC portable 15 pouces le plus léger au monde avec une carte RTX 2060 Max-Q.

Moins de 2 kg et 18 mm d’épaisseur

Visuellement, ce nouveau PC de Lenovo reprend les codes d’un ultraportable classique. Pas question ici d’un design tape-à-l’œil comme les marques aiment en proposer aux « gamers », on a quelque chose de très sobre. Un châssis complètement en aluminium, sans LED (excepté sur un modèle de clavier), et avec un écran « borderless ». La ventilation marquée sur chaque côté du PC et à l’arrière trahit tout de même les performances de la machine.

Lenovo en profite d’ailleurs pour intégrer de la connectique sur les trois côtés du PC, ce que l’on retrouve habituellement sur les machines dédiées aux jeux et un peu plus sédentaires. On a deux ports Thunderbolt 3 sur la tranche droite, un lecteur de carte SD et un port jack sur la tranche gauche, et deux ports USB-A USB 3.2 Gen 2 à l’arrière avec le port d’alimentation de la machine. Il faut dire que si la recharge 95W par USB-C est prise en charge, c’est un chargeur de 170 ou 230W qui sera fourni avec la machine pour recharger correctement l’ordinateur.

Avec un design aussi sobre et un lecteur SD, cette machine pourrait intéresser les créateurs de contenu qui auront en plus le droit à un écran 4K UHD 60 Hz avec une gamme de couleurs couvrant à 100 % le spectre AdobeRGB et une certification DisplayHDR 400. Les joueurs pourront plutôt se tourner vers les configurations Full HD avec dalle WVA à 144 Hz, moins ambitieuses du côté de la reproduction des couleurs (100 % sRGB seulement).

Caractéristiques techniques

Écran 15,6 pouces Full HD WVA 60 Hz 100% sRGB Full HD WVA 144 Hz 100% sRGB 4K UHD WVA 60 Hz 100 % AdobeRGB

Processeurs Intel Core i9-10980HK Intel Core i7-10875H Intel Core i7-10870H Intel Core i7-10750H Intel Core i5-10300H

Puce graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

RAM : 8, 16 ou 32 Go de DDR4 (2933 ou 3200 MHz)

SSD NVME : 512 Go, 1 To ou 2 To

Ports : 2 x Thunderbolt 3, 2 x USB 3.2 Gen 2, 1 x lecteur SD 4-en-1, 1 x jack 3,5mm, 1 x alimentation

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Biométrie : lecteur d’empreinte sur le bouton d’alimentation

Batterie de 71 Wh

Recharge 170W ou 230W (selon configuration)

356 x 250 x 17,9 mm

1,8 kg

Comme on peut le voir, cette machine n’utilise ni la nouvelle génération de processeurs Intel Tiger Lake, ni les puces graphiques Nvidia basées sur Ampere. Et pour cause, aucun de ces deux constructeurs ne propose encore ses références pour un PC du calibre du Lenovo Legion Slim 7i. Intel semble en effet ne proposer que des processeurs de la gamme U pour le lancement de la génération Tiger Lake, conçus pour les ultraportables et limitant la puissance de calcul pour consommer peu. Du côté de Nvidia, les premières puces graphiques devraient être réservées aux PC de bureau, avec les fameuses RTX 3090 et RTX 3080.

Lenovo a donc pris les meilleurs composants à sa disposition chez Intel et Nvidia, au moment de la conception de cette machine.

Prix et disponibilité

Lenovo France nous a confirmé un lancement du Legion Slim 7i dès le mois de novembre 2020 à partir de 1 899 euros.