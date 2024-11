LG va-t-il se relancer dans l’aventure des smartphones ? Un récent brevet pourrait le suggérer

Le géant sud-coréen montrerait un intérêt renouvelé pour le marché des smartphones. Et, ce serait surtout sur les écrans pliables que LG jetterait son dévolu.

LG travaillerait sur un nouveau type d’écran pliable // Source : LG

S’il y a bien un constructeur qui manque aujourd’hui à l’appel dans le domaine des smartphones, c’est bien LG. En effet, malgré la conception d’appareils notables comme la gamme des LG Gx ou encore celle des Nexus 4 et 5, le géant coréen a décidé de se retirer de ce marché très concurrentiel en 2021. Laissant ainsi les fans un peu penauds, et nous privant surtout d’OVNI aussi originaux que peu convaincants, tels que les LG Flex ou encore LG Wing.

Alors, aurons-nous tout de même droit au grand retour du rival à domicile de Samsung un jour ? Cette éventualité semble plus réelle que jamais, puisque LG s’est remis à déposer de nouveaux brevets relatifs aux smartphones. Comme le relève MSPoweruser, l’entreprise serait en effet en train de travailler (encore une fois) sur un nouveau type d’écran… pliable.

Dans un document de 14 pages publié par l’Office américain des brevets et des marques, l’entreprise sud-coréenne décrit un nouveau type d’écran plus résistant aux pliures répétées. Ceci serait possible en ajoutant une structure de support rigide, constituée de plusieurs couches d’adhésifs avec différents niveaux de durcissement.

Vue de côté du nouveau type d’écran pliable de LG // Source : LG Vue de dessus du nouveau type d’écran pliable de LG // Source : LG

Cette structure s’adapterait aux pliures naturelles de l’écran, de telle sorte que celui-ci pourrait toujours être facilement plié. Au final, LG serait en mesure de proposer une dalle plus résistante que ce qui est proposé actuellement, avec moins de plis visibles une fois l’appareil ouvert. Exit donc un des plus grands défauts des smartphones pliables.



Un intérêt renouvelé pour un marché porteur ?

Il va falloir attendre un peu avant que vous puissiez annoncer au monde entier que votre prochain smartphone sera fabriqué par LG. Un brevet ne se transforme pas toujours en quelque chose de concret, et plus encore, rien ne dit que l’entreprise s’en servira pour fabriquer de nouveau des smartphones. Il est tout à fait possible qu’elle se contente de produire des dalles pour d’autres constructeurs, d’autant que ce brevet a été déposé par sa division écran.

Pour aller plus loin

Cet écran extensible hors du commun peut être étiré et tordu pour augmenter sa taille

Toutefois, on peut y voir un intérêt renouvelé de la part de LG pour le marché des smartphones. Le géant sud-coréen semble étudier de près le sujet, et surtout de façon plus sérieuse qu’avec son prototype de smartphone enroulable, le LG Rollable.

Si la marque se penche ici sur les smartphones pliables, c’est que, selon elle, le public aurait « tendance à préférer un appareil d’affichage portable doté d’un grand écran ». Une conclusion que d’autres constructeurs auraient tirée eux-aussi, tant ils sont toujours plus nombreux à se lancer dans l’aventure des smartphones pliables en deux, voire en trois, comme le suggèrent de récentes rumeurs concernant Samsung.

Plus qu’à rester patient pour voir ce que qu’il en sera vraiment, et à espérer que LG ne fasse pas un aussi mauvais retour qu’HTC avec son U24 Pro.