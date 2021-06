Quel smartphone LG choisir en 2021 ?

Ayant quitté la France en 2019, LG a finalement décidé d’arrêter totalement son activité smartphone. Petit point sur la situation.

Autrefois rival crédible de Samsung dans le haut de gamme (souvenez-vous du fantastique LG G3 !), LG s’est doucement retiré du marché du smartphone avant d’arrêter totalement la commercialisation de ses téléphones en France en mars 2019. Dans la foulée, la marque avait également cessé de produire ses flagships en Corée.

Le dernier clou du cercueil est donc tombé en avril 2021 quand la marque a finalement jeté l’éponge et a annoncé l’arrêt total et mondial de ses activités liées aux smartphones. C’est donc la fin d’une aventure qui aura duré plus de vingt ans pour le Coréen.

Quelques-uns des derniers modèles de la marque sont toujours disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Pour les nostalgiques de la marque, certains d’entre eux peuvent encore retenir l’attention, en particulier s’ils sont bradés. Mais on vous prévient d’entrée : ne comptez pas sur un support logiciel dans les années à venir.

LG Velvet 5G : pour les irréductibles

Si vous souhaitez vraiment à tout prix un téléphone LG, le Velvet 5G est le seul modèle de la gamme actuelle qui puisse potentiellement valoir le coup d’importer. Il offre des performances solides grâce à son Snapdragon 765G, de la 5G ainsi qu’une finition et un design vraiment séduisants.

Malheureusement, les performances photo ne sont pas tout à fait au rendez-vous, en particulier son rendu basse lumière qui laisse un peu à désirer. L’autonomie dépasse la journée et demie avec une fast charge qui se situe en queue de peloton.

En bref, le Velvet 5G est un smartphone correct, mais qui n’est pas tout à fait au niveau de la concurrence à ce niveau de prix.

LG Wing : le chant du cygne

Le Wing fait partie de la dernière cuvée de smartphones haut de gamme de la marque. Sa particularité ? Il embarque deux écrans, dont un pivotant pour former un genre de « T ». Si l’idée est amusante, elle est en revanche assez peu utile en pratique, peu de contenus étant prévus pour cet usage.

Ceci dit, le téléphone lui-même bénéficie d’une qualité de fabrication absolument impeccable. Les performances sont elles aussi très correctes, avec un Snapdragon 765G à l’aise dans la plupart des situations et un support de la 5G. L’autonomie atteint une bonne journée d’utilisation.

Le LG Wing est donc un appareil atypique et pas toujours pratique à utiliser, malgré toutes les attentions que lui ont portées ses concepteurs.

