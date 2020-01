LG n'est plus ce qu'il était sur le marché des smartphones. D'ici 2021, il compte revenir dans la course en proposant des smartphones plus originaux.

Le constructeur LG a connu de belles années sur le marché des smartphones, mais la sortie du LG G5 modulaire l’a conduit petit à petit à perdre en visibilité et en intérêt de la part des consommateurs. Aujourd’hui, la division mobile du géant coréen est loin d’être en bonne santé.

Cependant, le Consumer Electronic Show est une terre d’innovation et de renouveau. Si LG s’est avant tout démarqué sur ses téléviseurs, ses grands pontes peuvent nous y donner une petite vision de l’avenir.

LG sortira des smartphones à « effet wahou »

Comme repéré par 9to5Google dans le Korea Times, le PDG de LG Electronics Kwon Bong-seok n’a pas abandonné le marché des smartphones. Loin de là même, puisqu’il déclare :

Les produits mobiles de LG Electronics seront profitables d’ici 2021. Je peux dire que nous pouvons le rendre possible tandis que LG Electronics étendra sa gamme mobile et sortira régulièrement de nouveaux produits liés à un effet wahou pour attirer les consommateurs.

Pour le moment, le dernier smartphone à potentiel « effet wahou » présenté par LG n’était autre que le LG G8x ThinQ, qui dispose d’un second écran. Et celui-ci… n’a pas forcément convaincu, faute d’une expérience logicielle n’allant pas forcément avec ce second écran somme toute dispensable.

Mais il ne faut pas non plus oublier que LG est un grand nom des dalles, et qu’il est en mesure de fabriquer des écrans OLED pliables. Aussi, il se pourrait que la marque coréenne compte sur la prochaine vague des smartphones pour reconquérir le public, avec un effort sur l’innovation avant toute chose.

En tous cas, malgré des années sombres, il est bon de voir autant de confiance de la part du dirigeant de la section mobile du constructeur. Espérons qu’une telle confiance se convertisse bien en des produits alléchants.