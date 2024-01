Comment Mercedes veut intégrer de l’IA dans ses voitures sans tomber dans la surenchère de buzzwords

Mercedes profite du CES de Las Vegas pour en dire plus sur le nouveau système d'info-divertissement MB.OS de ses prochaines voitures électriques. Ce dernier fait notamment la part belle à l'intelligence artificielle afin de proposer un assistant virtuel plus performant. Ce n'est ni le premier ni le dernier à adopter cette technologie, mais Mercedes cherche à se démarquer par une intégration plus intuitive et personnalisée.

Comme tous les ans, le CES de Las Vegas bat son plein et permet aux entreprises de la tech de dévoiler leurs dernières nouveautés. Mais alors que les voitures deviennent également de plus en plus connectées, les constructeurs automobiles sont nombreux à faire aussi le déplacement.

Encore plus intelligent

C’est par exemple le cas de Honda, qui dévoile deux concepts de voitures électriques, ainsi que Mercedes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme à l’étoile n’est pas venue pour faire de la figuration. Pour cause, cette dernière a apporté avec elle le concept CLA, que nous avions déjà pu voir au salon de Munich au mois de septembre dernier. Ce n’est pas tout, car le constructeur nous dévoile une autre nouveauté.

Il ne s’agit cette fois-ci pas d’une voiture à proprement parler, mais plutôt d’une technologie. Souvenez-vous, en début d’année, Mercedes-Benz donnait quelques informations sur son futur système d’info-divertissement MB.OS. Ce dernier remplacera l’actuel MBUX, qui s’est récemment offert une belle mise à jour avec l’arrivée de la nouvelle Classe E. Cest donc à l’occasion du Consumers Electronics Show 2024 que Mercedes en dit davantage.

Dans un communiqué de presse, le constructeur détaille les nouvelles technologies utilisées dans ses futures voitures. Parmi elles, l’intelligence artificielle générative, qui devrait jouer un rôle très important. Cette dernière sera alors en mesure de mieux anticiper les besoins du conducteur et de mieux répondre à ces derniers, tandis que la compréhension du langage sera optimisée. Cette technologie sera également capable d’apprendre au fil du temps et ainsi de s’adapter au conducteur.

En se basant sur les habitudes du conducteur, le système pourra, par exemple, diffuser les dernières actualités le matin ou encore, lancer un programme de massage. Ou bien les deux, en fonction des envies du propriétaire du véhicule. Cela pourrait aller encore plus loin, afin de faciliter la vie des usagers et de leur permettre d’optimiser leurs trajets au quotidien. La voiture serait ainsi en mesure de prendre seule certaines décisions.

Un côté plus humain

Mercedes-Benz explique ainsi que le véhicule sera en mesure de comprendre que son conducteur est en retard à un rendez-vous, préalablement enregistré dans son calendrier. Elle sera capable de proposer à ce dernier de passer un appel afin de prévenir son patron, par exemple. Le fabricant souligne que ce processus peut être entièrement automatisé selon le désir de l’utilisateur, dans le but de diminuer sa charge mentale.

Si ce système se veut plus technologique, il devrait cependant conserver une dimension humaine. Mercedes indique qu’il sera doté de quatre « traits de personnalité » en fonction des envies du conducteur. L’assistant vocal embarqué sera plus naturel et capable de comprendre une demande sans que l’utilisateur ne commence sa phrase par « Hey Mercedes ». La voix pourra d’ailleurs adopter différents styles, afin de donner une impression d’empathie.

Le constructeur a également retravaillé les graphismes de son système embarqué en proposant un avatar capable d’exprimer des émotions. À noter que l’assistant vocal avec l’IA peut aussi faire varier la température et l’éclairage d’ambiance en fonction des demandes du conducteur. Ce dernier profite également d’une visibilité accrue autour de la voiture, grâce à la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Enfin, l’offre de divertissement sera également améliorée, avec l’intégration de Zoom, TikTok ou encore Angry Birds. De nouveaux contenus seront aussi ajoutés avec les mises à jour OTA (Over-The-Air) à distance, tandis que l’offre de streaming vidéo sera améliorée. Mercedes n’a pas évoqué Netlifx ou Disney+, mais l’arrivée du service RIDEVU de Sony Pictures Entertainment directement dans le véhicule.