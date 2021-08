Microsoft bouscule sa hiérarchie : pourquoi c’est une bonne nouvelle ?

Microsoft vient de nommer Panos Panay au sein de sa senior leadership team, qui rassemble les plus proches conseillers du CEO, Satya Nadella. Un signe de plus que Windows est en train d'opérer un virage vers le grand public, après des années à se concentrer sur les professionnels et les entreprises.

Si vous ne connaissez pas Panos Panay, c’est l’une des figures publiques les plus visibles de Microsoft. C’est d’ailleurs lui qui avait fait la présentation de Windows 11, et la paternité des Surface lui est régulièrement attribuée.

Jusqu’ici, Panos Panay portait le titre de Chief Product Officer. D’après Bloomberg, il vient d’être promu au poste de vice-président exécutif. Il rejoint ainsi la senior leadership team, l’équipe de direction qui rassemble tous les plus proches conseillers du CEO Satya Nadella.

Changement de cap pour Microsoft

Il y a lieu de penser que cette nomination n’est pas qu’un simple épiphénomène « corpo », mais qu’elle pourrait bien confirmer le début d’un changement de cap au sein de Microsoft.

En effet, depuis l’arrivée de Satya Nadella à la tête de l’entreprise en 2014, troisième homme à diriger l’entreprise, la firme de Redmond s’était davantage tournée vers les professionnels, se retirant peu à peu du marché des consommateurs.

On peut citer par exemple l’abandon de Windows Phone, de Groove, de Band, de Kinect, mais aussi les mises à jour de Windows s’adressant de plus en plus aux entreprises au fur et à mesure du développement de Windows 10. Même les Surface ont connu de moins en moins d’améliorations. Seule la stratégie Xbox, avec le Game Pass, venait contrebalancer ce mouvement.

L’exemple Xbox

S’il fallait une preuve de l’importance de cette intégration à la senior leadership team, on pourrait d’ailleurs citer le cas de Phil Spencer, dirigeant de la branche Xbox, qui depuis qu’il a gagné sa promotion fin 2017, a eu les coudées franches pour enchaîner les acquisitions de studios et mettre en place la stratégie Xbox qu’on connaît bien aujourd’hui.

Le changement au sein de Windows date au moins de 2020. Depuis un an environ, la firme semble orienter un peu plus son business vers la création d’une communauté grand public. Microsoft a par exemple tenter de racheter Tiktok en août 2020, ou bien discord en mars 2021.

Avec l’arrivée de Panos Panay à ce poste, le cap vers le marché grand public semble bel et bien fixé. Une arrivée au sein de Microsoft peut d’ailleurs entériner ce sentiment. Manik Gupta, ancien exécutif chez Uber, a justement été recruté pour stimuler le développement des applications grand public, comme le relate The Verge. Après avoir développé pendant quatre ans l’application Uber, et après s’être occupé pendant sept ans de la gestion des produits pour Google Maps, il sera maintenant responsable du développement d’applications comme Teams, Skype et GroupMe. Vous l’aurez compris, ces nominations sont le signe que Windows veut à nouveau s’adresser à monsieur et madame tout le monde.