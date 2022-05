Xbox : pendant 48h, des millions de joueurs privés de leurs jeux achetés

Une panne importante du réseau Xbox ce week-end remet en lumière le problème de gestion des DRM chez Microsoft. Des millions de joueurs ont été privés de leurs jeux achetés sans aucune raison valable.

C’est ce qui s’appelle être coupé dans son élan. Alors que Microsoft redémarre tout juste sa communication dans le jeu vidéo avec l’annonce de son Xbox & Bethesda Showcase en juin, et sa stratégie Xbox Everywhere pour dominer le jeu vidéo, la firme a fait face ce week-end à une panne immense du réseau Xbox.

Dans la soirée du vendredi 6 au samedi 7 mai, les joueurs ont commencé à remarquer un problème important sur le réseau Xbox. Les symptômes de la panne sont nombreux : impossible d’accéder au Xbox Cloud Gaming, impossible d’acheter des jeux, et surtout impossible de lancer des jeux en local dont on est propriétaire.

We're aware that some users may be unable to launch games on Xbox consoles and through Cloud gaming, and our teams are investigating. We'll update here and on our status page when we have more information to share. https://t.co/kQKp1LYR4o

Parmi les répercutions de cette panne, il y avait l’impossibilité de lancer des jeux pour les 25 millions d’abonnés au Xbox Game Pass, mais aussi pour les jeux achetés en dématérialisé sur le Xbox Store. On ne parle pas ici de télécharger un jeu du Xbox Store qui pourrait être indisponible pendant la panne, mais seulement de le lancer, même hors-ligne. On parle ici du réseau Xbox au sens large, le problème concernait donc également les joueurs Windows 10 et Windows 11 qui utilisent des jeux Microsoft Store ou PC Game Pass. Le compte Twitter Xbox Support indique également que des utilisateurs ne pouvaient plus utiliser les applications de streaming comme Netflix et Disney+ sur la plateforme.

Ce lundi 9 mai 2022 au matin, le site dédié aux pannes de Xbox indique que le réseau est désormais entièrement fonctionnel. Il aura donc fallu tout un week-end pour réparer cette panne. Heureusement, il s’agit tout de même d’un événement rare à cette ampleur sur le réseau de Microsoft.

Cette panne remet en lumière un problème unique à l’écosystème Xbox qui n’existe pas chez PlayStation et Nintendo. Ces deux derniers ont par ailleurs le droit à leurs lots de pannes réseau chaque année, mais que ce soit sur Switch ou PlayStation 4 et 5, il est possible de lancer des jeux achetés en numérique sans connexion au réseau. On n’imagine pas une Nintendo Switch demander obligatoirement une connexion dès qu’elle a besoin de lancer un jeu, cela n’aurait pas de sens.

Literally 99.9% of purchased Nintendo and PlayStation 4/5 single player games NEVER have to be connected again once downloaded / installed. This issue is sadly extremely linked to Xbox.

