La suppression du bruit arrive sur le Xbox Party Chat : n’ayez plus peur de l’aspirateur

Xbox vient de lancer une nouvelle fonctionnalité sur son Party Chat, son système de discussion vocale, avec la suppression du bruit : désormais, votre voix sera filtrée pour qu'on n'entende qu'elle.

Xbox améliore son système de discussion vocale en ligne dédié aux joueurs, le Party Chat. Désormais, ils vont pouvoir s’entendre un peu plus grâce à la suppression du bruit : l’audio sera filtré pour que vos alliés entendent mieux votre voix et pas les travaux d’à côté. Alors honnêtement, nous ne sommes pas sûrs qu’un bruit d’aspirateur sera entièrement supprimé dans le party Chat, mais ça devrait être mieux qu’avant.

Xbox améliore le Party Chat avec la suppression du bruit

Cette mise à jour a pour le moment été publiée chez les joueurs ayant rejoint le programme Alpha Skip-Ahead, un programme sur invitation parmi des joueurs du programme Insider. En bref, ces joueurs reçoivent les nouveautés Xbox en avance. Dans les notes de la version 2208.220509-2200, on apprend qu’une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, la suppression du bruit dans le Party Chat :

« Nous avons activé une nouvelle fonctionnalité qui traitera l’entrée de votre microphone via une étape de suppression du bruit pour aider à produire un son plus propre dans votre session Party Chat. Le paramètre est activé par défaut, mais peut être activé à partir du menu déroulant des options. »

Malheureusement, nous ne savons pas encore quand la fonctionnalité sera déployée pour tous les joueurs, mais on peut supposer que cela arrive vite.

La suppression du bruit rencontre un certain succès

Ce filtre des bruits captés par nos microphones rencontre de plus en plus de succès et c’est bien normal. Il permet d’améliorer les conversations audio et peut sauver parfois la qualité de certains microphones. Celui de Discord, baptisé Krisp est assez populaire, même si certains utilisateurs se plaignent d’une baisse de la qualité audio. Cependant, on peut à tout moment désactiver le paramètre.

Mais parmi les logiciels de suppression de bruit, le Nvidia RTX Voice était assez impressionnant. Ce plug-in compatible avec de nombreux logiciels exploite en fait l’IA des cartes graphiques GeForce RTX et permet d’améliorer la qualité audio ; les démonstrations sont assez impressionnantes.

