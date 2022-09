Windows 11 Moment 1 et 2 : on en sait plus sur les prochaines mises à jour du système

Après la sortie imminente de Windows 11 22H2, Microsoft prépare deux nouvelles mises à jour pour son système d'exploitation.

Au calendrier de Microsoft, le prochain événement de taille est le déploiement de Windows 11 22H2, la première mise à jour majeure pour le système depuis son lancement en 2021. Ce déploiement devrait commencer en septembre, avant une conférence prévue en octobre où Microsoft devrait dévoiler sa nouvelle gamme de produits Surface.

En attendant, ses équipes de développement seraient déjà au travail sur Moment 1 et Moment 2, les prochaines mises à jour de Windows 11.

Des mises à jour plus légères en nouveauté

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler des « moments ». Depuis le milieu de l’été, Microsoft aurait restructuré le développement de Windows pour viser le lancement de Windows 12 en 2024. Avant ce lancement, la firme aimerait régulièrement proposer des mises à jour pour Windows 11 appelées « moments ».

Un premier moment en octobre

Le site WindowsLatest révèle que la première de ces mises à jour serait prévue dès le mois d’octobre, moins d’un mois après le déploiement de Windows 11 22H2. Cela permettrait à Microsoft d’intégrer les nouveautés qui n’étaient pas prêtes pour 22H2.

On pense par exemple à l’ajout des onglets dans l’explorateur de fichiers, absent de Windows 11 22H2 malgré plusieurs mois de tests dans le programme Insider Preview.

Si on lit entre les lignes, cela rappelle un peu la façon dont Apple déploie désormais les nouveautés de ses systèmes. Une première version de macOS et iOS sort bien en fin d’année, mais il faut ensuite attendre plusieurs mois et les mises à jour X.1, X.2, etc, pour découvrir certaines nouveautés promises.

Le site WindowsLatest a pu identifier des références aux mises à jour Moment 1 et Moment 2 sur le Github de PowerShell, l’outil de lignes de commande de Microsoft pour les développeurs.

On ne sait pas encore si Microsoft va communiquer autour de ces mises à jour et du nom Moment, ou se contenter de les déployer mois après mois dans les mises à jour cumulatives du système.

