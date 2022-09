Les consoles Xbox vont avoir le droit à une toute nouvelle interface

Microsoft a dévoilé les premières esquisses de la nouvelle interface des consoles Xbox. Prévue en 2023, la mise à jour sera proposée aux membres du programme Xbox Insider.

Certains fans de Xbox avaient pu être déçus au lancement des consoles Xbox Series S et X de retrouver la même interface et les mêmes menus que sur Xbox One. Là où Sony avait complètement repensé son logiciel pour la PlayStation 5, quitte à faire quelques pas en arrière, Microsoft avait le choix de la sécurité en ne bougeant pas d’un iota son interface. Plus de deux ans après le lancement de ses consoles, la firme s’apprête à proposer quelques bouleversements.

Le Xbox Game Pass au centre des intentions

Sans trop de surprise, c’est le Xbox Game Pass qui devient la nouvelle star de l’interface. Le service d’abonnement de Microsoft aura notamment le droit à une ligne dédiée aux jeux « récemment ajoutés au Game Pass ». La nouvelle interface se rapproche aussi de ce que Microsoft propose déjà sur l’application Xbox Cloud Gaming sur les écrans Samsung.

Un groupe de membres du programme Xbox Insider dans la boucle Alpha Skip-Ahead va pouvoir commencer à tester cette nouvelle interface dès cette semaine. Le déploiement de la mise à jour n’est pas prévu avant 2023. En attendant, les équipes de Xbox promettent des changements mois après mois tout au long du développement.

Pour cette première étape, Microsoft met l’accent sur les améliorations suivantes :

une ligne « Jump back in » pour accéder rapidement aux jeux et applications récentes

un accès simplifié aux paramètres, au Microsoft Store et à la bibliothèque de jeux

des recommandations en défilant vers le bas adaptées à vos préférences

La firme se dit prête à revoir certaines de ces modifications selon les retours des joueurs.

À titre de comparaison, voici une capture d’écran réalisée par nos soins sur une Xbox Series X lors du lancement en 2020.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.