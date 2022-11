Comment éviter d’acheter ses jeux PC quand ils sont déjà sur le Game Pass

Acheter ses jeux PC sur Steam ou en ligne alors qu'ils sont sur le Xbox Game Pass, c'est quand même dommage. Afin de connaître quels jeux sont disponibles sur le service de Microsoft, un développeur a créé une extension de navigateur.

Imaginions que vous vouliez jouer à Return to Monkey Island, sorti en septembre dernier et qui a reçu les honneurs de la critique. Le processus est assez simple : vous allez sur Steam et vous l’acheter. Juste après, vous allez sur le Xbox Game Pass pour faire une partie de Forza Horison 5. Là, catastrophe ! Return to Monkey Island était en fait disponible sur le service de jeux vidéo en illimité de Microsoft !

Un problème qui a été en partie résolu par Lucas Romero, développeur argentin qui se fait également appeler Lukekix. Il a mis en ligne une extension de navigateur qui vous prévient si un jeu est disponible sur le Game Pass.

Une extension de navigateur qui va vous changer la vie

Cette extension s’appelle « Available on Game Pass » et est actuellement uniquement disponible sur Google Chrome (ainsi que les autres navigateurs web dont les extensions peuvent être téléchargées depuis le Chrome Web Store). Malheureusement, on ne peut utiliser cet outil que sur la version web de Steam et non dans l’application PC directement.

"Available on Game Pass" is a browser extension to know if a game on Steam is also available on #GamePass Download here 👇https://t.co/PmDLNsco4F#XboxGamePass #Xbox #Steam pic.twitter.com/r4HN791L90 — Lukekix 🇦🇷 (@lukekix_gg) November 3, 2022

Malgré cela, la promesse demeure terriblement alléchante : « sachez si un jeu sur Steam est également disponible sur le Game Pass en affichant toutes les plateformes où vous pouvez y jouer ». L’extension va encore plus loin puisqu’elle indique aussi les jeux qui vont arriver ou qui vont quitter le service. Patienter quelques jours/semaines, ça peut parfois éviter d’acheter un jeu au tarif plein pour en profiter grâce à l’abonnement.

Pour les joueurs étant abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ou au Xbox Game Pass PC, l’extension peut aussi détecter les jeux qui sont disponibles sur EA Play. Ce service d’Electronic Arts propose l’accès à un catalogue de jeux de l’éditeur.

Dans le même temps, Twitch va permettre d’avoir trois mois d’essai au PC Game Pass pour moins de 8 euros.

