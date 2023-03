Ce mois de mars 2023 s'annonce mouvementé sur le Xbox Game Pass pour les joueurs PC et Xbox. « Civilization VI », « Valheim » et les « Dead Space » 2 et 3 rejoignent le service.

Après un mois de janvier un peu léger et un mois de février qui reprenait des couleurs, le Xbox Game Pass sort enfin plusieurs gros titres de sa besace. Une manière sans doute de répondre à un mois assez extraordinaire du côté du PS Plus Extra et Premium qui ont vu arriver des poids lourds comme Horizon Forbidden West, Resident Evil 7 ou The Quarry.

Une premier jeu dès aujourd’hui

Si vous êtes pressé de mettre les mains sur une nouveauté, le jeu Guilty Gear -Strive- débarque sur le service dès ce mardi 7 mars 2023 sur PC, console et Cloud.

Alors que le remake de Dead Space a rejoint les étals en février, Microsoft ajoute les épisodes suivants, Dead Space 2 et Dead Space 3 à son service de Cloud à compter du 9 mars. Les deux jeux étaient déjà disponibles sur PC et console. Le premier épisode des aventures d’Isaac Clarke, en version non-remake était déjà sur le service. L’occasion de revisiter toute la saga.

Valheim, le jeu de crafting situé dans un univers scandinave qui a emporté l’adhésion de millions de joueurs PC en 2021, arrive lui aussi sur le Game Pass version console le 14 mars 2023. Avec ses serveurs pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs dans son monde généré procéduralement, voilà un argument parfait pour attirer quelques abonnés supplémentaires qui veulent rejoindre leurs amis.

Autre jeu qui se prête bien aux parties en multijoueurs, Civilization VI s’invitera sur le Game Pass le 16 mars. Il sera disponible sur PC, Console et Cloud. Malheureusement, Microsoft ne détaille pas si les DLC sont disponibles. Les jeux de stratégie se prêtant à l’amélioration incrémentale via ces contenus additionnels, on risque de ne pouvoir jouer qu’à une version tronquée du titre de Sid Meier. Espérons que les contrôles tactiles seront intégrés d’office pour le jeu en Cloud.

Que les fans de RPG japonais se rassurent, après avoir terminé tous les Persona (qui sont ces gens qui parviennent à un tel exploit ?) Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom viendra étancher votre soif d’aventure le 21 Mars sur console et PC. Tous les DLC sont inclus.

Les jeux inclus sur le Game Pass en mars 2023

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console et PC) dès le 7 mars 2023 ;

dès le 7 mars 2023 ; Dead Space 2 (Cloud) le 9 mars 2023 ;

le 9 mars 2023 ; Dead Space 3 (Cloud) le 9 mars 2023 ;

le 9 mars 2023 ; Valheim (Game Preview) (Console) le 14 mars 2023 ;

le 14 mars 2023 ; Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console, et PC) le 16 mars 2023 ;

le 16 mars 2023 ; Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Console et PC) le 21 mars 2023.

Les jeux quittant le Game Pass le 15 mars 2023

Comme toujours, l’arrivée de nouveaux jeux signifie aussi que nous allons devoir dire au revoir à d’autres titres. Undertale, Kentucky Route Zéro et Goat Simulator partiront à compter du 15 mars 2023.

F1 2020 (console) EA Play ;

Goat Simulator (Cloud, Console et PC) ;

Kentucky Route Zero (Cloud, Console et PC) ;

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console et PC) ;

Paradise Killer (Cloud, Console et PC) ;

Undertale (Cloud, Console et PC) ;

Young Souls (Cloud, Console et PC) ;

Zero Escape : The Nonary Games (Cloud, Console et PC).

