Vers un début d’écosystème interconnecté entre iPhone et Windows 11

Une mise à jour de Windows 11 permet à l'application « Mobile connecté » de lire les SMS de l'iPhone et recevoir des appels. Un grand pas vers l'intercompatibilité.

Si l’on demande à une personne ayant plusieurs appareils Apple quelle est la plus grande force de l’iPhone ou de la marque en général, il y a de grandes chances pour que la réponse soit « l’écosystème ». Cette connectivité intuitive entre les différents appareils de la marque crée un usage simple et transparent qu’il est difficile à réaliser chez d’autres en raison de la multiplicité des marques.

Pourtant, l’écosystème Apple perd peu à peu son hégémonie et se voit concurrencé par Windows. Partiellement, tout du moins.

L’iPhone sur « Mobile connecté »

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 apporte ce que les membres du programme Insiders peuvent déjà essayer depuis février. Sur la dernière mise à jour du système — en cours de déploiement –, l’application « Mobile connecté » peut désormais se connecter à l’iPhone. Cela permet ainsi, comme avec un smartphone Android, de recevoir ses SMS et ses appels depuis son ordinateur sans avoir à prendre son téléphone tant que celui-ci est à portée de Bluetooth.

L’application Mobile connecté permet d’utiliser les appels et SMS sur iPhone // Source : Microsoft

Cette fonctionnalité très pratique au quotidien n’est donc plus réservée à celles et ceux qui ont acheté un MacBook ou aux utilisateurs et utilisatrices d’Android. L’application supporte d’ailleurs le système de Google depuis plusieurs années déjà.

Quelques restrictions

Notons toutefois que cette mise à jour de Windows 11 n’est pas encore disponible pour tout le monde, bien qu’elle soit prévue sur 85 marchés. Si elle n’est pas encore disponible chez vous, il faudra patienter encore quelques jours, puisqu’elle devrait être complètement déployée d’ici à mi-mai.

Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité se montre incomplète. Contrairement à ce que peut proposer l’écosystème d’Apple ou la liaison entre Windows et Android, il est impossible d’envoyer des MMS avec cette liaison Windows-iPhone. Cela vous empêche donc d’envoyer des images, des vidéos, mais aussi de participer à des groupes de discussion. Pour cela, il faudra sortir votre téléphone ou passer par une autre application comme Intel Unison.

Des bribes d’écosystème

Entre cette nouvelle connexion pour les appels et les SMS et la synchronisation des photos iCloud dans l’application Photos de Windows, on peut commencer à entrevoir un début d’écosystème multimarque. Ce ne sera très certainement jamais aussi complet qu’en utilisant exclusivement des appareils Apple, mais c’est un bon début.

