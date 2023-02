Mise à jour de Windows 11 : ChatGPT, la gestion des iPhone et de nouveaux widgets au menu

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour de Windows 11 en version 22H2. Elle apporte beaucoup de nouveautés, avec au programme : l'intégration du Bing boosté à l'IA, l'envoi de SMS sur iPhone depuis son PC, de nouvelles fonctionnalités pour la visioconférence et une refonte des widgets.

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 arrive et apporte plus que jamais de l’intelligence artificielle au système d’exploitation de nos PC. Le Bing à la sauce ChatGPT est disponible directement dans l’OS. C’est aussi l’occasion d’améliorer l’interconnectivité entre son smartphone (et surtout son iPhone) avec son ordinateur. Une mise à jour disponible dès maintenant via Windows Update.

Le Bing conversationnel boosté à l’IA débarque dans Windows 11

La nouveauté la plus importante est sans aucun doute l’intégration du « nouveau Bing » dans l’OS de Microsoft. Ce dernier a d’ailleurs l’air de poursuivre sa stratégie traditionnelle : lorsqu’il développe un service, il l’intègre de force dans ses autres services. On trouvait jusqu’à présent le Bing conversationnel sur le moteur de recherche sur PC, sur l’application Bing, dans le navigateur Edge et même dans Skype. Désormais, il s’ajoute dans le champ de recherche au sein de la barre des tâches.

Microsoft justifie cela en déclarant dans son communiqué de presse que la barre de recherche de son système d’exploitation est « l’une des fonctions les plus utilisées de Windows, avec plus d’un demi-milliard d’utilisateurs chaque mois. » Une barre fonctionnant avec Bing, ce qui explique pourquoi ce moteur de recherche n’est utilisé que trois fois moins que Google dans l’Union européenne. Toutefois, la fonction ne sera pas disponible pour tout le monde : comme n’importe qui, il faut d’abord s’inscrire sur la liste d’attente du nouveau Bing.

L’intelligence artificielle s’intègre aussi dans le gestionnaire de fichiers sur les versions Windows 11 Pro associées à Azure Active Directory (AAD). Des contenus recommandés par l’IA sont proposés dans le menu Démarrer. Selon Microsoft, cela aide les utilisateurs « à préparer les réunions à venir, à accéder rapidement aux fichiers sur lesquels vous collaborez, et plus encore. » Le développeur annonce aussi une amélioration de la recherche de fichiers en local et dans le cloud via l’explorateur de fichiers.

Votre iPhone enfin vraiment connecté à votre PC

Autre changement apporté par cette énième mise à jour de Windows : la prise en charge des appels et SMS des iPhone par l’application « Mobile connecté » (Phone Link en anglais) de Windows 11. Microsoft dit faire des efforts dans le sens des utilisateurs d’appareils Apple, puisqu’il avait déjà facilité l’accès à l’album photo et l’intégration d’iCloud. Pour le moment, cette fonctionnalité est lancée pour les membres du programme Windows Insiders, mais on peut penser qu’elle deviendra accessible à tous dans les prochains mois.

Les smartphones Samsung aussi profitent de quelques améliorations dans la connexion avec les PC Windows. Microsoft dit avoir « simplifié l’activation du hotspot personnel de votre téléphone en un seul clic depuis la liste des réseaux Wi-Fi de votre PC. » Aussi, « les utilisateurs de Samsung peuvent désormais transférer facilement leurs sessions de navigations de leur smartphone à leur PC » ; une fonction également rendue possible par la mise à jour 5.1 de One UI.

Une expérience de visioconférence plus réactive

Windows 11 intègre déjà de manière native des options pour la visioconférence : effets audio et vidéo comme le flou d’arrière-plan, le cadrage automatique, etc. Microsoft annonce une prise en main des réglages de Windows Studio Effects plus facile et plus rapide. Avec ces réglages, on peut dorénavant « régler instantanément le flou d’arrière-plan, le contact visuel et le cadrage automatique » dans les applications de visioconférence.

Source : Microsoft

Parmi les nouveautés, on trouve aussi une refonte de l’application Conversation. Elle « a été entièrement revue pour faciliter la prévisualisation de votre vidéo et vous permettre de passer directement à un appel ou de partager un lien d’appel via n’importe quelle application ». Dans une unique fenêtre, on peut enfin consulter toutes les conversations qu’on a.

Les widgets de Windows 11 s’améliorent encore un peu plus

C’est peut-être une fonction peu connue, mais les widgets existent bel et bien sur l’OS de Microsoft : pour y accéder, il suffit de cliquer sur l’icône météo en bas à gauche de votre écran. Cela permet d’avoir accès à la météo, aux actualités, à son agenda, au cours de la bourse, à ses derniers messages ou encore à ses jeux vidéo. Les widgets se complètent avec cette mise à jour puisqu’on y trouve désormais Phone Link, le Xbox Game Pass et des intégrations avec Spotify ou encore les applications de Meta.

Microsoft effectue un petit changement en rapport avec l’utilisation tactile de son système d’exploitation. Dorénavant, la barre des tâches ne s’affiche plus : on ne voit plus sa liste d’applications, enfin pas tout le temps. On se retrouve avec une barre, la même que l’on utilise sur iOS ou sur Android. En glissant vers le haut, on peut ouvrir les widgets et accéder à ses logiciels.

De nouvelles options d’accessibilité

Microsoft annonce de nouvelles fonctions d’accessibilité comme la prise en charge d’afficheurs de braille supplémentaires, spécifiquement ceux de HumanWare conçus pour les Surface. Aussi, « le passage entre Narrator et d’autres lecteurs d’écran tout en utilisant votre afficheur braille » devient transparent, peut-on lire dans le communiqué de l’éditeur.

L’utilisation de la voix est renforcée avec un accès vocal à un certain nombre d’applications de Microsoft, comme l’explorateur de fichiers ou Word. Jusqu’à maintenant, elle n’était disponible qu’en phase de prévisualisation.

Les autres nouveautés de Windows 11

D’autres petits changements débarquent sur Windows 11. Tout d’abord, il y a la connexion plus rapide dans l’outil d’assistance rapide, qui permet de se connecter à l’ordinateur d’un proche pour l’aider. Une sorte de TeamViewer dédié à l’aide : on peut uniquement activer le partage d’écran, ou donner le contrôle de son PC. Un assistant qui peut à présent être ouvert depuis le menu Démarrer, avec une bascule entre le partage d’écran et la prise de contrôle plus facile. Un nouveau pointeur permet de mettre en évidence un élément de l’écran.

De plus, les enregistrements vidéo d’écran peuvent désormais être dimensionnés comme on le souhaite. D’ailleurs, ils sont automatiquement enregistrés dans un dossier par défaut. Tout cela est utilisable non pas via la Xbox Game Bar, mais via l’outil de capture d’écran, qui permettait auparavant de n’enregistrer que des images.

Autre nouveauté légère, mais attendue par un certain public (notamment les développeurs et informaticiens) : les onglets dans l’application Bloc-notes. Plus besoin d’ouvrir tout un tas de fenêtres, on peut tout bêtement ouvrir un nouvel onglet comme on le ferait dans son navigateur pour ouvrir un autre fichier texte en cliquant sur l’icône « + » en haut de la fenêtre.

On compte également de nouveaux indicateurs dans les paramètres : ce sont des recommandations et des boutons pour modifier les paramètres de son système afin d’avoir une utilisation plus responsable de son ordinateur. On peut changer le mode de consommation de la batterie, la mise en veille de l’écran, etc.

L’application Windows 365 arrive sur le Microsoft Store : pour rappel, elle permet d’utiliser un PC dans le cloud à l’instar de Shadow, avec ses paramètres et son profil Microsoft. La réactivité est améliorée puisqu’on peut passer instantanément de son bureau en local à son bureau dans le cloud.

Si Microsoft commence d’ores et déjà le déploiement de cette mise à jour de Windows 11, il faudra cependant patienter quelques semaines avant que le déploiement ne soit complet. La firme prévoit une mise à jour disponible pour tous dans le courant du mois de mars.

