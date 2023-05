Bing Chat va vous donner envie de télécharger Edge sur votre smartphone

Cent jours après le lancement de Bing Chat, Microsoft poursuit les améliorations de son moteur de recherche conversationnel. Au programme : une intégration plus profonde sur mobile, notamment via le navigateur Edge.

Alors que Google pourrait bien rattraper son retard sur Microsoft, ce dernier se doit de rester à l’affût en proposant de nouvelles expériences d’intelligence artificielle via Bing Chat, son agent conversationnel. La firme annonce de nouvelles fonctionnalités principalement sur smartphone, qui pourraient encourager tout un chacun à installer Edge, son navigateur web.

La synchronisation des conversations entre les appareils

Selon Microsoft, c’était une demande fréquente : la possibilité de commencer une conversation sur son ordinateur, pour la terminer sur son smartphone et inversement. L’entreprise indique que cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui, avec un déploiement progressif sur iOS et Android au cours de la semaine.

Le mode de fonctionnement est un peu particulier : il faudra accéder aux options d’une réponse de Bing, sélectionner l’icône téléphone et cela affichera un QR code à scanner. Il est regrettable que cela ne soit pas possible au niveau de son compte Microsoft, ce qui simplifierait grandement l’usage de cette « synchronisation ».

Bing Chat s’invite dans le navigateur Microsoft Edge

Comme sur la version ordinateur d’Edge, la version mobile se complète avec l’arrivée de Bing Chat, sur Android et iOS. Et ce n’est pas un changement anodin ou que ne se remarque pas. Le bouton pour l’activer se situe en bas au milieu de l’écran dans une barre de boutons. L’icône de Bing est alors bien mise en évidence, davantage même que ce qu’on connaissait sur la version desktop.

L’activer sur une page web permet de lui poser des questions sur la page en question : on peut lui demander de résumer le texte, de faire une recherche complémentaire, etc. Dans l’exemple donné, l’utilisateur consulte une recette et demande à Bing Chat quel vin se marierait bien avec. Par la suite, Edge pourra permettre d’expliquer ou de résumer un extrait de texte. Deux fonctionnalités qui arriveront bientôt selon Microsoft.

Bing Chat est enfin un widget mobile

Mais passer par Edge pour utiliser Bing Chat représente peut-être encore un clic de de trop. Pour gagner du temps, l’application Bing (qui sert à la base de simple moteur de recherche), propose désormais un widget

De quoi épingler Bing Chat sur son écran d’accueil pour y accéder rapidement. Microsoft précise avoir amélioré la prise en charge de certaines langues pour la saisie vocale, et ce, dans davantage de pays.

Avec SwiftKey, vous allez pouvoir changer le ton de vos messages

Bing Chat est presque partout dans les services de Microsoft, y compris dans SwiftKey, son clavier pour smartphone. La firme ajoute la possibilité de changer la tonalité (humour, professionnel, spirituel, etc.), le format et la longueur des messages qu’on envoie, comme ce qu’on peut avoir dans la barre latérale d’Edge. SwiftKey se voit aussi ajouter un traducteur alimenté par l’IA et prend en charge toutes les langues déjà prises en charge par Bing.

Plus généralement, à partir d’un sujet donné, il peut composer lui-même un message via la fonction « Compose ». Tout cela sera disponible dans les deux prochaines semaines et est déjà utilisable sur la version desktop d’Edge.

Même Skype voit arriver Bing Chat

Quand nous écrivons que Bing Chat est presque partout, ce n’est pas pour rien : l’outil d’IA arrive même dans Skype. En le mentionnant dans un message (en écrivant @Bing), il peut se mettre à répondre à nos questions.

Cette fonctionnalité n’est utilisable que dans les discussions de groupe et le sera dans quelques jours. Une manière d’utiliser collectivement Bing Chat.

