Xbox Game Pass: la nouvelle salve de jeux du mois de juillet met l’indé à l’honneur

Sans crier gare, Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une dizaine de jeux et contenus à venir pour le mois de juillet pour les abonnés au Xbox Game Pass.

L’été est déjà bien entamé, mais l’actualité côté service de jeux ne s’arrête pas. À la suite de son évènement Xbox Show Case du mois de juin et au lendemain de l’officialisation du Xbox Game Pass Core, Microsoft vient d’annoncer une autre fournée de jeux disponibles dès maintenant ou dans le courant du mois de juillet. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les indé sont à l’honneur.

Les jeux ajoutés au catalogue en juillet

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console, et PC)

Toem (Cloud, Console, et PC)

The Cave (Cloud et Console)

Maquette (Console et PC) – 19 juillet

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console, et PC) – 20 juillet

The Wandering Village (Cloud, Console, et PC) – 20 juillet

Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) – 25 juillet

Venba (Console and PC) – 31 juillet

Celeste (Cloud, Console, and PC) – 1 août

Trois jeux sont déjà disponibles dès aujourd’hui : Techtonica, Toem et The Cave, tous font leur apparition sur le Game Pass Cloud, PC et consoles.

Dès le 19 juillet, c’est le bien nommé Maquette qui arrive sur le service de jeu en version PC et consoles. Il s’agit d’un puzzle game à la première personne qui vous emmène dans un monde où chaque bâtiment, plante et objet peuvent être à la fois minuscules ou gigantesques. Le principe est que le monde est entièrement malléable et le jeu demandera de résoudre des puzzles via ce game design assez original.

Figment 2: Creed Valley arrive quant à lui le 20 juillet. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure se déroulant dans l’esprit humain où les cauchemars sèment le chaos et ont envahi des terres autrefois paisibles. Il faudra se frayer un chemin à travers des énigmes, des combats de boss musicaux et des environnements uniques.

Dernier titre en vue, Venba, qui arrivera quant à lui le 31 juillet. Un jeu de « cuisine narrative » (oui), dans lequel on incarne une mère indienne, qui immigre au Canada avec sa famille dans les années 1980. Le but : cuisiner divers plats et recettes perdues, tenir des conversations ramifiées et explorer l’histoire de la famille entre amour, drames et plus encore.

Au delà des jeux complets, le Game pass du mois de juillet met en avant des jeux gratuits et des contenus en plus pour des jeux déjà sortis avec notamment le très attendu Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island qui comme son nom l’indique, est un contenu supplémentaire pour le jeu Sea of Thieves dans le thème de la légendaire série de jeux d’aventure Monkey Island. Le tout sera disponible dès le 20 juillet pour tous les abonnés au Game Pass.

Les jeux qui quittent le catalogue Game Pass

Certains jeux ne seront plus disponibles à partir du 31 juillet.

Dreamscaper (Cloud, Console, and PC)

Expeditions: Rome (PC)

Marvel’s Avengers (Cloud, Console, and PC)

The Ascent (Cloud, Console, and PC)

Two Point Campus (Cloud, Console, and PC)

