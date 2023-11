Windows 11 devient plus léger avec ces nouvelles options

Microsoft allège un peu plus son système en autorisation la désinstallation de plusieurs applications natives. Un peu de plus vers un Windows plus léger.

Ce n’est plus un secret, Windows s’est alourdi au fil des versions avec de nombreuses applications natives qui ont pu alourdir le système, ne serait qu’au niveau du stockage. Elles sont d’ailleurs considérées comme du bloatware par de nombreux utilisateurs désirant un système allégé sur leur ordinateur.

Jusqu’à maintenant, ces applications ne pouvaient pas être désinstallées du système d’exploitation de Microsoft, seulement désactivées, les utilisateurs devaient s’en remettre à des lignes de commande sur le PowerShell.

Cela serait sur le point de changer avec une future mise à jour qui autoriserait la désinstallation de plusieurs de ces applications intégrées par défaut sur Windows 11.



Windows 11 vous autorise à faire le ménage

Le changement serait d’abord en test dans la version 23585 de Windows 11 pour les membres Insiders, qui peuvent d’ores et déjà désinstaller les applications Camera, Cortana, Photos, Contacts et Bureau à distance (MSTSC).

La semaine dernière, Microsoft avait annoncé le retrait des applications Cartes et Films et TV de Windows 11 lors d’une nouvelle installation du système. Si celles-ci sont encore disponibles et mises à jour sur le Microsoft Store, elles ne font plus partie de l’expérience Windows Out of Box (OOBE).

Peu à peu, Microsoft autorise une plus grande personnalisation de son système, en répondant à une requête d’un grand nombre de ses utilisateurs. Sans pour autant arrêter le support de ces applications, Windows 11 devient peu un peu plus léger et c’est toujours une bonne nouvelle.