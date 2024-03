Xbox Cloud Gaming est compatible clavier-souris chez certains joueurs

Le combo clavier/souris s’invite sur le service de cloud gaming de Xbox. Cette nouvelle fonction est en phase de test sur le programme Xbox Insider et devrait être prochainement être déployée auprès de tous les joueurs.

En mars 2022, Microsoft annonçait l’arrivée prochaine de la compatibilité clavier-souris sur son service xCloud. Elle devait intervenir quelques mois après. Il aura finalement fallu attendre deux ans de plus.

Une phase de test chez les Insiders

Via la dernière mise à jour Omega (2404.240321-2000)

de son programme Xbox Insider, le géant américain indique que parmi les fonctions ajouter « les Xbox Insiders peuvent avoir un aperçu du support de la Souris et du Clavier en jouant en cloud gaming sur les navigateurs supportés (Edge et Chrome) et l’application Xbox sur Windows. »

À noter que le programme Xbox Insiders est accessible gratuitement à tout un chacun. Les profils sont ensuite éligibles à certains tests en partie en fonction de ce qu’ils ont déjà apporté à Microsoft en retours utilisateur.

Pour les Insiders actuels ou tous les joueurs lorsque cette fonction sera largement déployée, il est nécessaire de posséder un compte Game Pass Ultimate. C’est lui qui donne accès à xCloud. Seul un jeu fait exception, Fortnite. Ce dernier est hors cadre et ne nécessite aucun abonnement pour être joué en cloud gaming.

La phase de test de Microsoft ne concerne qu’une petite partie de jeux. Moins d’une vingtaine de titres sont compatibles, mais on trouve parmi eux des ténors comme Sea of Thieves, Halo Infinite ou Gears Tactics. La liste complète :

Fortnite (sur navigateur uniquement)

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Une intégration à peaufiner

Dans les notes de sa dernière mise à jour, Microsoft met en valeur quelques imperfections d’ergonomie qui seront prochainement corrigées. Ainsi, il se peut que certains titres affichent encore des éléments de la manette Xbox alors que la maniabilité est basculée en clavier-souris. Il est possible de devoir valider avec la touche « A ». Néanmoins, l’interface basculerait directement après que le joueur a réveillé ses périphériques.

Sur navigateur, il faut obligatoirement passer en plein écran pour que le pilotage clavier-souris soit opérationnel. On quitte cette maniabilité en pressant « F9 » ou en laissant la touche « Esc » enfoncée.

Malgré la longue attente, cette mise à jour est la bienvenue, notamment pour les joueurs PC qui n’auraient pas une configuration suffisante pour lancer tel ou tel jeu. On pense notamment aux FPS qui peuvent se jouer plus aisément au clavier et à la souris, ou encore aux STR. Bref, avec cette nouvelle fonction, Microsoft offrira bientôt une alternative complète à GeForce Now.