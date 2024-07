Les joueurs sur consoles Xbox sont les éternels perdants de la stratégie de Microsoft

Les évolutions tarifaires et de stratégies de Microsoft rendent les consoles Xbox de moins en moins intéressantes dans l'écosystème Xbox. Un comble, alors que les joueurs concernés, fervents fans de la marque, devraient être choyés par le fabricant.

Imaginez un fabricant de consoles qui fait passer sa machine après celle des autres ? Difficile de construire une fidélité avec une telle stratégie. Pourtant, les dernières évolutions de Microsoft, en particulier concernant le Xbox Game Pass, vont dans cette direction.

Ne pas récompenser tes fans

Le mercredi 10 juillet, Microsoft a discrètement dévoilé un changement de stratégie pour son service d’abonnement. « Discrètement », car la marque n’a pas profité d’une conférence pour faire l’annonce, ni même au travers d’un article de blog. Il fallait se contenter d’un communiqué de presse envoyé aux médias pendant l’été et d’une mise à jour de la FAQ du service. Maintenant, nous souhaitons vous proposer un exercice. À vous de choisir entre deux offres, laquelle vous parait la plus intéressante.

Offre A : 11,99 euros par mois, un catalogue de plus de 100 jeux, dont les nouveautés Microsoft dès leurs lancements, l’accès au catalogue EA Play ;

Offre B : 14,99 euros par mois, un catalogue de plus de 100 jeux, sans garantie sur les nouvelles sorties Microsoft.

Dites-nous, quelle offre vous semble la plus intéressante ? D’après nous, il s’agit de l’offre A, qui est moins chère, propose plus de contenu (EA Play) et les jeux dès leurs lancements dans le catalogue.

Microsoft propose ces deux offres. La première, et la plus intéressante, est à destination des joueurs PC. Derrière la seconde se cache la nouvelle offre Xbox Game Pass Standard. Notez que nous avons omis de l’offre B l’intégration du Xbox Live, le service de jeu multijoueurs sur console Xbox présenté comme un point fort de l’offre par Microsoft dans sa communication. Une omission volontaire évidemment, le Xbox Live étant totalement gratuit d’accès sur PC, avec ou sans abonnement au PC Game Pass.

Autrement dit, si vous êtes un client engagé dans l’écosystème Xbox au point d’acheter la console dédiée de Microsoft, vous avez accès à une offre moins intéressante que sur PC.

L’impact de la concurrence

Alors pourquoi Microsoft propose une meilleure offre sur PC que sur ses propres consoles ? Cette étrangeté ne date pas d’hier. En fait, depuis le début de la génération Xbox Series en 2020, Microsoft continue de demander un abonnement à ses joueurs console pour jouer en ligne, alors que la même opération est totalement gratuite sur PC.

La raison est simple, l’écosystème Windows sur PC est ouvert à la concurrence et Microsoft y est même en position de faiblesse face à Steam. La firme doit concurrencer Steam, Epic Games, GOG ou encore Ubisoft et EA Play avec sa propre boutique Microsoft Store et le PC Game Pass. Puisque le jeu en ligne est gratuit chez tous les concurrents, aucune raison pour Microsoft de le faire payer.

Sur console, Microsoft a le contrôle total de sa machine et n’autorise pas les boutiques alternatives pour le moment. Les consoles Xbox sont vendues avec une marge très faible, quand elles ne sont pas vendues à perte par Microsoft. La firme veut donc rentabiliser son investissement en faisant payer l’utilisateur final après l’achat de la console. C’est le modèle des consommables comme les lames de rasoir ou les cartouches d’encre pour imprimantes.

Clairement, on voit ici l’impact que peut avoir la concurrence sur un marché pour tendre en faveur du consommateur. C’est tout le sens de règlementations comme le DMA en Europe qui visent à ouvrir les boutiques d’applications à la concurrence sur mobile.

La situation se dégrade pour les consoles Xbox

Plus tôt cette année, nous expliquions comment le rachat record d’Activision Blizzard par Microsoft allait peut-être avoir raison de l’avenir de la console. Force est de constater que l’on continue de s’aventurer sur ce chemin. Après des rumeurs autour de la fin des ventes de Xbox en Europe, et des chiffres de ventes de moins en moins bon face à PlayStation et Nintendo, on craint désormais un recul de l’engagement des développeurs.

Récemment, le studio Embark, derrière le jeu multijoueur The Finals, a repoussé le déploiement du patch 3.4 du jeu sur les consoles Xbox, mais pas sur PC et PlayStation 5. Le studio a bien sûr présenté ses excuses aux joueurs concernés, mais c’est aussi le signe que ce marché est moins prioritaire pour les éditeurs. Également récemment, la sortie de l’extension Dawntrail pour Final Fantasy XIV a été accompagnée de quelques bugs sur Xbox, mais pas sur les autres plateformes. Le parc installé de consoles Xbox étant beaucoup plus faible que les autres écosystèmes, les développeurs ont moins d’intérêt à investir un large budget dans le suivi des jeux sur Xbox.

Microsoft lui-même annonce désormais que certains de ses jeux comme Doom The Dark Ages sortiront en même temps sur consoles Xbox et PlayStation 5. Après l’annonce d’un Xbox Game Pass Standard moins intéressant que le PC Game Pass, on se demande jusqu’où ira Microsoft pour nous faire comprendre que ses consoles ne sont vraiment plus les fleurons de son écosystème gaming.