Après avoir lancé un thème sombre pour Outlook sur smartphone, Microsoft a annoncé ce mercredi l’arrivée de cette nouvelle interface noire sur la plupart de ses services.

Le mois dernier, le site Windows Central révélait que Microsoft avait commencé à déployer un thème sombre sur son application Outlook sur Android. Une mise à jour faite en catimini, mais qui a poussé l’éditeur de Windows à communiquer davantage.

Ce mercredi, Microsoft a en effet annoncé avec tambour, trompette, billet de blog et vidéo l’arrivée d’un thème sombre sur la plupart de ses services.

Microsoft rappelle que l’adoption du thème sombre a commencé sur ses produits dès 2010 avec certaines applications de bureau, mais compte aller plus loin. « Une collaboration globale dans l’entreprise nous a poussés à amener le thème sombre sur l’ensemble de la suite Microsoft 365 et aujourd’hui nous commençons le déploiement du thème sombre sur Outlook pour iOS et Android, ainsi que sur Office.com », explique Jon Friedman de l’équipe de design de Microsoft. Surtout, le thème sombre pourra être paramétré directement dans les options du système.

D’autres services déjà prévus

Le responsable de Microsoft explique par ailleurs que cette interface sombre arrivera également prochainement sur les versions mobiles de Word, Excel, OneNote, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner et To-Do. La mise à jour sera prévue à l’occasion de l’arrivée d’iOS 13. Par ailleurs, Jon Friedman annonce des thèmes sombres à venir sur « tous les clients Outlook, Planificateur et OneDrive sur le Web ».

Rappelons qu’outre l’attrait graphique que certains peuvent lui trouver, le thème sombre permet également de reposer les yeux, qui sont ainsi exposés à une lumière moins agressive de l’écran, mais également à économiser de la batterie pour les écrans OLED. Les pixels noirs restent en effet éteints, ce qui permet d’augmenter l’autonomie des appareils.