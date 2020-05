La Xbox Series X permet d’avoir la même qualité que sur PC d’après un développeur

Le développeur du jeu Scorn a répondu à quelques questions dans la presse. Le jeu sera bien une exclusivité de la Xbox Series X, et le développeur s'en explique.

Au début du mois de mai, Microsoft a dévoilé une première vague de 13 jeux pour la Xbox Series X. Dans la liste, on pouvait notamment trouver quelques exclusivités qui ne sortiront pas, en tout cas dans un premier temps, sur PlayStation 5. Parmi eux, on trouve notamment Scorn, un jeu à l’esthétique inspiré par H. R. Giger, proche de la série de films Alien. À l’origine, ce jeu est né d’un projet sur Kickstarter pour développer le jeu sur PC.

La Xbox Series X est donc la première console pour lequel le jeu a été annoncé. Et elle devrait rester la seule, les développeurs ont signé un contrat d’exclusivité avec Microsoft.

La Xbox Series X comparable à un PC haut de gamme

Le site Gamingbolt a posé la question de l’absence d’une version PlayStation 5 du jeu. D’après les développeurs, la Xbox Series X propose suffisamment de puissance pour être au niveau des PC haut de gamme, et devrait donc pouvoir tourner le jeu dans les meilleures conditions.

Il est important pour nous que le jeu fonctionne bien. La Xbox Series X propose un matériel très performant qui permet d’atteindre la parité avec la version PC du jeu. Nous ne pouvons pas discuter d’informations concernant la PlayStation.

Plus précisément, Scorn est annoncé comme tournant en 4K à 60 images par seconde dès son lancement sur Xbox Series X.

Les consoles se comparent au PC de jeu

Ce n’est pas la première fois qu’une nouvelle console de jeu est comparée avec le PC. Le patron d’Epic Games a notamment fait parler de lui pour ses propos sur l’architecture de stockage de la PS5, supérieure à ce qui est proposé actuellement sur PC.

Il faut rappeler que la PS5 comme la Xbox Series X sont des consoles très ambitieuses, bien plus que les PS4 et Xbox One en leurs temps. Les développeurs vont pouvoir redoubler d’ingéniosité pour leurs futurs jeux afin d’exploiter ce nouveau surplus de puissance.