Xbox One : la mise à jour de juin permet d’y voir plus clair dans sa bibliothèque de jeux

Microsoft poursuit sa volonté de mieux clarifier l'interface de sa Xbox One. Parmi les nouveautés apportées par la mise à jour de juin sur la console de jeux, on trouve notamment la possibilité de mieux différencier les jeux physiques des téléchargements et des abonnements.

Entre dématérialisé, abonnements et disques, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans sa bibliothèque de jeux vidéo sur Xbox One. Tout apparaît souvent de la même manière. Et il n’y a rien de plus rageant que de vouloir lancer un jeu en ayant oublié qu’il fallait d’abord aller chercher sa boîte et l’insérer alors qu’on pensait qu’il s’agissait d’une version numérique.

En pleine refonte de son interface, dont nous avions eu un possible aperçu du futur Microsoft Store, Xbox a annoncé une mise à jour de juin qui inclut une gestion bien meilleure et surtout simplifiée de votre bibliothèque numérique. Avec un objectif : permettre d’y voir plus clair entre vos abonnements et vos jeux physiques.

Des jeux mieux identifiés

Pour cela, chaque jeu va être mieux identifié avec l’ajout d’un filtre sur sa tuile indiquant son origine. Cela permettra de différencier les jeux issus du Xbox Game Pass, du Xbox Live Gold ou bien d’un abonnement EA Access. Quand aucune mention n’est indiquée, il s’agit d’un jeu physique et donc d’un disque à insérer. Cela sera visible dans les menus Mes jeux et applications, Accueil et Guide.

Cette mise à jour va permettre de rendre l’interface Xbox plus lisible pour les joueurs qui auraient besoin de faire le tri dans leur bibliothèque, notamment en cas de stockage à libérer.

Un badge pour les joueurs et les clubs officiels

Mais ce souci de lisibilité va encore plus loin. Pour connaître votre niveau d’abonnement, une mention façon badge apparaît désormais à côté de votre gamertag sur la page d’accueil ainsi que dans la partie Guide (Game Pass, Live Gold ou Ultimate).

Pour les abonnés au Xbox Game Pass, le bloc du service s’affiche désormais plus haut dans le tableau de bord afin de prendre plus facilement connaissance des nouveautés.

Dans la partie Clubs, les clubs officiels créés par les développeurs des jeux sont désormais « certifiés », comme sur Twitter, Facebook ou Instagram.