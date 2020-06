Microsoft Surface Duo : la mise à jour vers Android 11 est déjà en développement

Pour garantir une sortie cet été, le Surface Duo tournerait sous Android 10. Microsoft préparerait rapidement une mise à jour vers Android 11.

La présentation du Surface Duo par Microsoft avait créé la surprise en octobre 2019. Ce smartphone, officiellement prévu pour la fin de l’année 2020, tourne sous Android avec le Google Play Store et marque le retour de Microsoft sur ce marché après l’échec de Windows Phone. C’est bien sûr son choix de design pliable qui le distingue des autres appareils, avec l’intégration de deux écrans LCD, plutôt qu’un écran pliable comme sur le Galaxy Fold.

De plus récentes informations venant de la presse nous ont permis de découvrir la fiche technique du produit, avec un décevant Snapdragon 855 sans 5G, qui aurait motivé Microsoft à avancer la sortie de son Surface Duo dès cet été, avant le Galaxy Fold 2 de Samsung.

Montrer un bon suivi des mises à jour

Le site Windows Latest nous informe que le Surface Duo tournerait pour le moment sous Android 10. C’est logique, Android 11 est prévu pour la rentrée 2020 et n’est pour le moment disponible qu’en beta. Pour autant, toujours d’après le site, Microsoft travaillerait déjà sur une mise à jour vers Android 11 pour l’appareil. L’objectif serait de proposer cette mise à jour seulement quelques mois après le lancement commercial du Surface Duo.

Si la firme se repose sur un Android avec les services Google, elle compte proposer sa propre interface optimisée pour l’usage des deux écrans et intégrant les applications maisons : Microsoft Launcher, Microsoft Edge, OneDrive, Office ou encore Xbox. On a d’ailleurs déjà eu le droit à une démonstration du Microsoft Launcher tournant sur l’émulateur du Surface Duo. Cette interface a été développée pour Android 10 et permet d’optimiser l’expérience utilisateur. Au même titre que Samsung ou Xiaomi, Microsoft va donc devoir porter son interface vers la nouvelle version Android 11. Une tâche plus complexe que pour les appareils comme ceux de Nokia ou Google, qui utilisent une interface plus proche de la version d’origine d’Android.

Pour être lancée avant le Galaxy Fold 2, la commercialisation du Surface Duo serait prévue pour le mois d’aout. Un objectif qui risque d’être difficile à atteindre en raison de la situation sanitaire internationale toujours fragile. Le cœur de l’été approchant, nous devrions bientôt avoir le droit à une communication de Microsoft sur le sujet, si le produit est véritablement avancé.