Xbox Game Pass : les jeux Xbox et Xbox 360 arrivent en cloud gaming

Microsoft a annoncé l'agrandissement du catalogue de jeux jouable en cloud gaming depuis xCloud. Certains titres Xbox et Xbox 360 en rétrocompatibilité sont désormais jouables.

Ironie du calendrier, la semaine où Sony confirme la fermeture de ses boutiques sur PS3, PS Vita et PSP, Microsoft fait un nouveau mouvement pour pérenniser son histoire dans le jeu vidéo. C’est une évolution logique de son service de cloud gaming basé sur xCloud : la firme met des Xbox One S, et bientôt des Xbox Series X, dans ses serveurs. Or ces consoles sont rétrocompatibles avec les jeux Xbox et Xbox 360, et on peut donc sur le papier imaginer jouer à ces jeux en cloud gaming.

C’est justement ce qu’annonce Microsoft. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent dès maintenant profiter d’une sélection de jeux rétrocompatibles jouables depuis n’importe quel appareil compatible avec le cloud gaming de Microsoft, Android aujourd’hui et bientôt le PC et iOS.

La liste des jeux rétrocompatibles jouables en cloud gaming

Sur cette première vague de jeux disponibles, on peut remarquer que l’ensemble des titres proviennent des studios Microsoft ou du récemment acquis Bethesda pour un total de 16 titres.

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (Contrôles tactiles disponibles)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (Contrôles tactiles disponibles)

Viva Piñata: TIP (Contrôles tactiles disponibles)

L’arrivée d’anciens jeux sur le catalogue de cloud gaming demande probablement une renégociation du contrat de publication du jeu, et on peut aisément imaginer que Microsoft voulait d’abord tester avec ses propres studios, où la négociation est bien plus simple.

Banjo Kazooie in the cloud! pic.twitter.com/Dm7KEkzeUd — Parris (@vicious696) March 31, 2021

On peut donc désormais découvrir le monde d’Oblivion, la série Gears of War ou encore les jeux Viva Piñata directement depuis un smartphone Android.

Ce n’est pas une première

Il serait facile de se laisser emporter par la hype de la rétrocompatibilité particulièrement soignée depuis plusieurs années chez Xbox. Il faut toutefois se souvenir qu’en la matière, Microsoft n’est pas le premier à intégrer de la rétrocompatibilité à un abonnement de cloud gaming.

Le catalogue du PS Now, le service de cloud gaming de Sony, contient en effet des jeux PlayStation 3 et PlayStation 2 prêts à être découvert pour tous les abonnés. C’est d’ailleurs la seule façon de jouer à ces titres depuis une console PlayStation 4 ou PlayStation 5.