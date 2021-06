Flight Simulator s’allège de 80 Go d’un coup pour une installation plus rapide

La dernière mise à jour du jeu de simulation de vol propulsé par les serveurs Microsoft Azure et le savoir-faire d'Asobo Studio prend désormais bien moins d'espace de stockage, passant de 170 à 83 Go.

On le sait, Microsoft Flight Simulator est un jeu au visuel et au réalisme incroyable. Au fil des mises à jour, les équipes d’Asobo Studio, le créateur du jeu, peaufinent détail après détail le monde qui nous entoure pour le rendre encore plus réaliste. Il n’y a qu’à voir la mise à jour 4 du jeu de simulation qui a mis en exergue des paysages hexagonaux, mais aussi ceux de pays comme la Belgique, les Pays-Bas, et le Luxembourg, comme si on y était. « C’est le projet d’une vie », selon Martial Bossard, producteur du jeu. Et d’ajouter « le jeu qu’on essaie de faire, évolue forcément dans le temps. C’est un calendrier sans fin qui nous attend. Après chaque mise à jour, amélioration visuelle, on repassera pour peaufiner les détails. On le sait. »

Voilà qui rend le jeu bluffant de réalisme, mais aussi très lourd. En effet, s’il vous faut les dernières technologies pour profiter au maximum de son réalisme, il vous faudra aussi un grand espace de stockage sur votre machine. Jusqu’à présent, Microsoft Flight Simulator occupait plus de 170 Go de mémoire interne. Mais avec la dernière mise à jour, vos disques durs vont pouvoir relâcher un peu la pression.

Un sursis pour vos disques durs

La version 1.16.2.0 du jeu réduit son ficher d’installation en le passant de 170 Go à 83 Go « seulement ». Voilà qui devrait probablement ravir les utilisateurs à l’espace de stockage limité, surtout ceux munis de stockage SSD, souvent très coûteux.

Si Flight Simulator est toujours en exclusivité Windows pour le moment, le jeu devrait débarquer sur Xbox Series X et S cet été. L’allègement du jeu est donc de bon augure pour les SSD des consoles next gen.